Через дефектний роз'єм водяного насоса популярні моделі баварської марки можуть спалахнути в будь-який момент. Власникам настійно рекомендують паркувати автомобілі подалі від будівель.

Баварський автовиробник оголосив про екстрений відкликання понад 720 тисяч автомобілів через реальну небезпеку загоряння. Власникам настійно рекомендують паркувати свої автомобілі виключно на вулиці, подалі від будівель та інших транспортних засобів, повідомляє Motor1.

Проблема криється глибоко під капотом. Інженери виявили критичний дефект в електричному роз’ємі водяного насоса. З часом ущільнювач роз’єму втрачає еластичність і просто тріскається. Далі вода потрапляє прямо на контакти. Результат передбачуваний — коротке замикання. Слідом за цим відбувається плавлення проводки, а в найгіршому випадку виникає повноцінна пожежа в моторному відсіку.

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BMW відкликає автомобілі: величезний перелік моделей

BMW відкликає понад 720 тисяч автомобілів Фото: Motor1.com

Під відкликання потрапила величезна серія баварських класичних моделей. Сервісна кампанія 26V733000 охоплює автомобілі, випущені в період з 2012 по 2018 рік. У чорний список потрапили популярні седани 3 Series і 5 Series, родстер Z4, а також сімейство кросоверів від X1 до X5. Крім того, проблема стосується деяких модифікацій 2 Series і 4 Series.

Це вже не перша спроба BMW вирішити проблему з насосом. У 2024 році компанія проводила аналогічний відкликання, тоді інженери намагалися захистити проблемний вузол за допомогою встановлення додаткового брудозахисного щитка. Цей захід не дав результату, і польові випробування показали сумну картину: самі роз'єми продовжують кришитися від перепадів температур. Тепер автомобілям, які вже пройшли ремонт у рамках попередньої акції, доведеться знову їхати на сервіс.

Рішення поки що немає

Автомобіль BMW Фото: Motor1.com

Ситуація ускладнюється тим, що остаточний спосіб ремонту ще не затверджено, а інженери BMW саме зараз розробляють надійне технічне рішення. Офіційні листи-повідомлення почнуть розсилати власникам лише в грудні 2026 року. База VIN-номерів на сайті NHTSA оновиться 25 грудня.

Доти сотням тисяч водіїв доведеться жити, наче на пороховій бочці. Дилери просять уважно стежити за поведінкою автомобіля. Запах горілого пластику? Підозрілий дим з-під капота? Це привід негайно заглушити двигун, покинути салон і викликати евакуатор.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про рейтинг найнадійніших автомобілів 2026 року, де абсолютним лідером було визнано Toyota Corolla, яка впевнено випередила в топ-10 моделі від брендів BMW, Tesla та Kia.

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