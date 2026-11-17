Из-за бракованного разъема водяного насоса популярные модели баварской марки могут вспыхнуть в любой момент. Владельцам настоятельно рекомендуют парковать машины подальше от зданий.

Баварский автопроизводитель объявил экстренный отзыв более 720 тысяч автомобилей из-за реального риска возгорания. Владельцам настоятельно рекомендуют парковать свои машины исключительно на улице, подальше от зданий и других транспортных средств, сообщает Motor1.

Проблема кроется глубоко под капотом. Инженеры обнаружили критический дефект в электрическом разъеме водяного насоса. Со временем уплотнитель коннектора теряет эластичность и банально трескается. Дальше вода попадает прямо на контакты. Итог предсказуем — короткое замыкание. Следом идет оплавление проводки, а в худшем сценарии возникает полноценный пожар в моторном отсеке.

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BMW отзывает авто: огромный список моделей

BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей Фото: Motor1.com

Под отзыв попал гигантский пласт баварской классики. Сервисная кампания 26V733000 охватывает автомобили, сошедшие с конвейера в период с 2012 по 2018 год. В черный список угодили популярные седаны 3 Series и 5 Series, родстер Z4, а также семейство кроссоверов от X1 до X5. Кроме того, проблема затрагивает некоторые модификации 2 Series и 4 Series.

Это уже не первая попытка BMW решить проблему с помпой. В 2024 году компания проводила аналогичный отзыв, тогда инженеры пытались защитить проблемный узел с помощью установки дополнительного грязезащитного щитка. Полумера не сработала и полевые испытания показали печальную картину: сами коннекторы продолжают крошиться от перепадов температур. Теперь автомобилям, которые уже прошли ремонт по старой акции, придется снова ехать на сервис.

Решения пока нет

Автомобиль BMW Фото: Motor1.com

Ситуация усугубляется тем, что окончательный метод ремонта еще не утвержден, инженеры BMW прямо сейчас разрабатывают надежное техническое решение. Официальные письма счастья начнут рассылать владельцам только в декабре 2026 года. База VIN-номеров на сайте NHTSA обновится 25 декабря.

До тех пор сотням тысяч водителей придется жить как на пороховой бочке. Дилеры просят внимательно следить за поведением автомобиля. Запах горелого пластика? Подозрительный дым из-под капота? Это повод немедленно заглушить мотор, покинуть салон и вызвать эвакуатор.

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