Мінус 17 градусів і чистий лід. Іспанський мотогонщик зробив ставку на невелику вагу мотоцикла та правильні траєкторії, залишивши позаду пілотів на повнопривідних машинах.

П’ять гоночних болідів, яким категорично не можна перебувати на одній трасі, зіткнулися на замерзлому озері Ігл-Рівер у штаті Вісконсин у США. І переможцем із цієї крижаної м’ясорубки став зовсім не той, на кого ставили букмекери. Дані Педроса верхи на мотоциклі MotoGP, оснащеному спеціальними шипованими шинами, безжально обійшов болід "Формули-1", снігохід, ралі-кар і гоночний трак Pro 4 в рамках першої в історії гонки Red Bull Ultimate Winter Race, повідомляє Motor1.

Невелика вага KTM RC16 та шипи вирішують усе

Учасники зимових перегонів на старті Фото: Motor1.com

Мороз мінус 17 градусів. Майданчик площею 43 гектари чистого льоду — техніка опинилася в умовах, для яких її ніхто ніколи не проектував, і чиста потужність тут уже нічого не вирішувала. Педроса керував прототипом KTM RC16. Ключ до успіху — надзвичайно мала маса мотоцикла та грамотна робота зі зчепленням. Іспанець зізнався, що вирішальну роль відіграв старт. Завдяки легкості мотоцикла він миттєво вирвався вперед, а далі просто викреслював ідеальні траєкторії в тісних поворотах, не перевантажуючи шипи.

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Друге місце посів болід Oracle Red Bull Racing під керуванням Патріка Фрізахера. Пілот ледь не вирвав перемогу на самому фініші, але визнав колосальні труднощі через недостатню маневреність. Інженери намагалися врятувати ситуацію: змінили дорожній просвіт і поекспериментували з шинами, але без агресивних довгих шипів боліду катастрофічно не вистачало зчеплення.

Гандикап для снігохода

Red Bull Ultimate Winter Race Фото: motor1.com

Організатори спробували вирівняти шанси, спроектувавши трасу з хитромудрою геометрією: машини для кільцевих перегонів (F1 і MotoGP) їхали по скорочених внутрішніх траєкторіях, а машини, спочатку створені для зими, відправили на зовнішній радіус. Пілот снігохода Гуннар Стерн проїхав найдовшу дистанцію. І хоча він мав більше досвіду льодових перегонів, ніж усі інші учасники разом узяті, фізику обдурити не вдалося.

Ветерани ралі-кросу Скотт Спід та пілот Pro 4 Ендрю Карлсон із захопленням спостерігали за кільцевою технікою. Одна справа — заводити в занос повнопривідний ралі-кар, а зовсім інша — утримувати баланс на формульному шасі. А прогрес Педроси взагалі шокував паддок: з кожним колом іспанець їхав дедалі швидше, хоча найменший зрив заднього колеса на льоду означав негайне падіння. Результат феноменальний: кільцевий мотоцикл знищив на льоду чемпіонське шасі "Формули-1" і техніку, спеціально створену для снігу.

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