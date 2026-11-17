Минус 17 градусов и чистый лед. Испанский мотогонщик сделал ставку на низкую массу байка и грамотные траектории, оставив позади пилотов на полноприводных машинах.

Пять гоночных болидов, которым категорически нельзя находиться на одной трассе, встретились на замерзшем озере Игл-Ривер в штате Висконсин в США. И победителем из этой ледяной мясорубки вышел совсем не тот, на кого ставили букмекеры. Дани Педроса верхом на мотоцикле MotoGP, обутом в кастомные шипованные шины, безжалостно обошел болид Формулы-1, снегоход, ралли-кар и гоночный трак Pro 4 в рамках первой в истории гонки Red Bull Ultimate Winter Race, сообщает Motor1.

Легкий вес KTM RC16 и шипы решают все

Участники зимних гонок на старте Фото: Motor1.com

Мороз минус 17 градусов. Площадка площадью 43 гектара чистого льда, техника оказалась в условиях, для которых ее никто никогда не проектировал, и чистая мощность здесь уже ничего не решала. Педроса пилотировал прототип KTM RC16. Ключ к успеху — сверхнизкая масса байка и грамотная работа со сцеплением. Испанец признался, что решающую роль сыграл старт. Благодаря легкости мотоцикла он мгновенно вырвался вперед, а дальше просто чертил идеальные траектории в тесных поворотах, не перегружая шипы.

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Второе место забрал болид Oracle Red Bull Racing под управлением Патрика Фризахера. Пилот едва не вырвал победу перед самым финишем, но признал колоссальные трудности с недостаточной поворачиваемостью. Инженеры пытались спасти ситуацию: изменили дорожный просвет и поколдовали с резиной, но без агрессивных длинных шипов болиду катастрофически не хватало зацепа.

Гандикап для снегохода

Red Bull Ultimate Winter Race Фото: motor1.com

Организаторы попытались уравнять шансы, трассу спроектировали с хитрой геометрией: кольцевая техника (F1 и MotoGP) ехала по укороченным внутренним траекториям, а машины, изначально созданные для зимы, отправили на внешний радиус. Пилот снегохода Гуннар Стерн проехал самую длинную дистанцию. И хотя он имел больше опыта ледовых гонок, чем все остальные участники вместе взятые, физику обмануть не вышло.

Ветераны ралли-кросса Скотт Спид и пилот Pro 4 Эндрю Карлсон с восхищением наблюдали за кольцевой техникой. Одно дело — пускать в занос полноприводный ралли-кар, и совсем другое — ловить баланс на формульном шасси. А прогресс Педросы вообще шокировал паддок: с каждым кругом испанец ехал все быстрее, хотя малейший срыв заднего колеса на льду означал немедленное падение. Итог феноменален: кольцевой байк уничтожил на льду чемпионское шасси Формулы-1 и технику, специально созданную для снега.

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