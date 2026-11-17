Завод у провінції Цзянсу вирішив проблему гнилих японських спорткарів. Інженери відсканували оригінальні автомобілі, виготовили сотні матриць і почали виготовляти абсолютно нові сталеві монококи вартістю 9500 доларів.

Іржа — безжальна. Знайти сьогодні кузов у хорошому стані від культової Toyota Corolla AE86 або Nissan 240Z — справжня лотерея. Десятиліття жорсткої експлуатації, аварії та дрифтові вильоти методично знищували легкі задньопривідні шасі. Реставрація перетворилася на фінансову чорну діру, але китайці розгадали систему. Завод Jiangsu Juncheng Vehicle Industry налагодив серійне виробництво абсолютно нових сталевих кузовів для японської та американської класики, встановивши смішну стартову ціну в 9 500 доларів, повідомляє Motor1.

Відродження ретро-автомобілів: реверс-інжиніринг та 3D-сканування

Жодної роботи за старими кресленнями чи викрійками з Інтернету — процес починається з пошуку двох оригінальних машин. Перший донор розбирається до голого металу й розпилюється на елементарні деталі, другий залишається в зборі — він слугує еталоном для перевірки геометрії.

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Далі до справи долучається 3D-сканер. Оцифровані деталі перетворюються на математичні моделі для фрезерування штампувальних матриць. Масштаби вражають: для виробництва кузовів AE86 і 240Z китайцям довелося виготовити понад 300 важких матриць. На фрезерування однієї прес-форми на верстатах з ЧПУ йде до 48 годин безперервної роботи різця. Потім деталь довго й ретельно полірують вручну. Один неправильний рух абразивом — і дорогу сталеву заготовку відправляють на брухт.

Виробництво китайських ретро-автомобілів

Ручна праця та плазмове різання

Конвеєр тут суттєво відрізняється від сучасних заводів: китайці зробили ставку на поєднання важкої ручної праці та роботизованого плазмового різання. Робітники вручну завантажують листи сталі під прес, формування деяких елементів відбувається у кілька етапів. Потім роботи зрізають облої та випалюють технологічні отвори за заданим алгоритмом.

Кожна деталь проходить гальванічну обробку, покривається захисним складом і шаром ґрунтовки. Товщина металу суворо відповідає заводським специфікаціям, щоб не порушити оригінальний розподіл ваги та жорсткість кузова на кручення. Фінальний етап — ручне зварювання панелей у єдиний монокок.

Американські маслкари та юридична пастка

Китайці не зупинилися на класиці JDM — асортимент поповнили кузови Ford Mustang 1967 року та класичного Bronco. Кузов для Mustang обійдеться приблизно в 16 000 доларів. На черзі — проєкти класу "важкого люксу": запуск штампування Porsche 911 (у кузові 964) та легендарного Mercedes 300 SL Gullwing із розрахунковою ціною близько 18 000 баксів.

Однак є важливий юридичний нюанс: завод продає голі металеві каркаси без VIN-кодів і шильдиків. Офіційно це "запасні частини для ремонту автомобілів, старших за 25 років". Зареєструвати такий кузов як новий автомобіль неможливо. Єдиний вихід — переробити панель із VIN-номером від зіпсованого донора. Подібні махінації з номерами агрегатів перебувають у сірій правовій зоні, і у регуляторних органів незабаром можуть виникнути серйозні запитання до таких "реставраторів".

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