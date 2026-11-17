Каліфорнійським патрульним довелося фізично заблокувати безпілотник. Комп’ютер не зрозумів, що дорога перекрита, і спробував обережно протиснутися між машинами поліцейських.

Автономне роботаксі Waymo влаштувало зухвалу витівку на трасі I-280. Безпілотник спробував прорватися крізь поліцейське оточення, змусивши патрульних жорстко заблокувати його своїми патрульними автомобілями, повідомляє Motor1.

Бунт машин у заторі

Інцидент стався під час стандартної процедури — так званого "розриву трафіку". Дорожній патруль Каліфорнії (CHP) перекрив смуги руху, щоб прибрати небезпечне сміття з проїжджої частини. Офіцери зменшили швидкість і вишикували патрульні машини в ряд, утримуючи потік транспорту. Усі слухняно зупинилися, крім Waymo.

Алгоритм безпілотника розпізнав припарковані автомобілі як звичайну перешкоду й спробував знайти лазівку. Комп’ютер на частку секунди завагався, але офіцери зреагували блискавично: один із патрульних різко вивернув кермо й перекрив траєкторію, відрізавши роботу шлях до втечі.

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Без зв’язку з диспетчером

У підсумку штучний інтелект здався, безпілотник покірно повернувся на свою смугу та став у загальну чергу. Представники поліції підтвердили, що жодної координації з віддаленими операторами Waymo не було. Офіцерам довелося імпровізувати прямо на трасі, фізично відтісняючи зухвале роботаксі.

Для Waymo це далеко не перший гучний провал: прошивка безпілотників періодично видає лякаючі помилки. Раніше автомобілі компанії помічали, коли вони виїжджали на зустрічну смугу та намагалися проїхати через глибокі калюжі на затоплених вулицях. А нещодавно один із пасажирів просидів у салоні 50 хвилин, оскільки його роботаксі виявилося намертво заблокованим групою таких самих застряглих "побратимів". Цього разу обійшлося без штрафів, але питання щодо логіки автопілота стають дедалі гострішими.

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