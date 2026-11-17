Калифорнийским патрульным пришлось физически блокировать беспилотник. Компьютер не понял, что дорога перекрыта, и попытался аккуратно протиснуться между машинами копов.

Автономное роботакси Waymo устроило дерзкую выходку на трассе I-280. Беспилотник попытался прорваться сквозь полицейское оцепление, вынудив патрульных жестко блокировать его своими круизерами, сообщает Motor1.

Бунт машин в пробке

Инцидент произошел во время стандартной процедуры — так называемого «разрыва трафика». Дорожный патруль Калифорнии (CHP) перекрыл полосы, чтобы убрать опасный мусор с проезжей части. Офицеры сбросили скорость и выстроили патрульные машины в ряд, удерживая поток. Все послушно остановились, кроме Waymo.

Алгоритм беспилотника распознал стоящие автомобили как обычное препятствие и попытался найти лазейку. Компьютер на долю секунды замялся, но офицеры сработали молниеносно, один из патрульных резко вывернул руль и перекрыл траекторию, отрезав роботу путь к побегу.

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Без связи с диспетчером

В итоге искусственный интеллект сдался, беспилотник покорно вернулся в свою полосу и встал в общую очередь. Представители полиции подтвердили, что никакой координации с удаленными операторами Waymo не было. Офицерам пришлось импровизировать прямо на трассе, физически отжимая обнаглевшее роботакси.

Для Waymo это далеко не первый громкий провал, прошивка беспилотников периодически выдает пугающие баги. Ранее машины компании были замечены за выездом на встречную полосу и попытками форсировать глубокие лужи на затопленных улицах. А недавно один из пассажиров просидел в салоне 50 минут, потому что его роботакси оказалось намертво заблокировано группой таких же зависших собратьев. На этот раз обошлось без штрафов, но вопросы к логике автопилота становятся все острее.

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