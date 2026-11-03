Неожиданный лидер авторынка: кроссовер Skoda впервые стал бестселлером в Украине

В октябре 2026 года кроссовер Skoda Kodiaq впервые возглавил рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в Украине. Всего за месяц украинцы приобрели 4,9 тыс. новых автомобилей, а лидерство среди автомобильных марок вновь сохранила Toyota.

Об этом сообщает "УкрАвтопром".

По данным ассоциации, украинский рынок новых легковых автомобилей в октябре продемонстрировал незначительный рост по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,4%. В то же время в годовом исчислении ситуация остается более сложной: объем продаж сократился на 37% по сравнению с октябрем 2025 года.

Наибольшим спросом среди автомобильных марок пользовалась Toyota, которая реализовала 693 новых легковых автомобиля. Второе место заняла Skoda с результатом 569 автомобилей, а третье — Volkswagen, чьи продажи составили 470 машин.

В десятку самых популярных марок также вошли Renault, Hyundai, BYD, Suzuki, Mazda, BMW и Mercedes-Benz. Их результаты за октябрь составили соответственно 296, 227, 218, 201, 189, 187 и 153 проданных автомобиля.

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Отдельно "УкрАвтопром" отметил успех Skoda Kodiaq, которая впервые стала бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей по итогам месяца. Ранее ни одна модель этого кроссовера не возглавляла соответствующий рейтинг.

Всего с начала 2026 года украинцы приобрели 53,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о дальнейшем сокращении рынка в годовом исчислении.

Ранее стало известно, что Skoda выпустила свой первый полноценный гибрид.

Кроме того, компания представила новую модель, пришедшую на смену Skoda Rapid.