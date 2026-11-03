Несподіваний лідер авторинку: кросовер Skoda уперше став бестселером в Україні

У жовтні 2026 року кросовер Skoda Kodiaq уперше очолив рейтинг найпопулярніших нових легкових автомобілів в Україні. Загалом за місяць українці придбали 4,9 тис. нових авто, а лідерство серед автомобільних марок знову утримала Toyota.

Про це повідомляє "УкрАвтопром".

За даними асоціації, український ринок нових легковиків у жовтні продемонстрував незначне зростання порівняно з попереднім місяцем — на 0,4%. Водночас у річному вимірі ситуація залишається складнішою: кількість продажів скоротилася на 37% порівняно з жовтнем 2025 року.

Найбільшим попитом серед автомобільних марок користувалася Toyota, яка реалізувала 693 нових легковики. Друге місце посіла Skoda з результатом 569 автомобілів, а третє — Volkswagen, чиї продажі становили 470 машин.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли Renault, Hyundai, BYD, Suzuki, Mazda, BMW та Mercedes-Benz. Їхні результати за жовтень становили відповідно 296, 227, 218, 201, 189, 187 та 153 продані автомобілі.

Видео дня

Окремо "УкрАвтопром" відзначив успіх Skoda Kodiaq, який уперше став бестселером українського ринку нових легкових авто за підсумками місяця. Раніше жодна модель цього кросовера не очолювала відповідний рейтинг.

Загалом від початку 2026 року українці придбали 53,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про подальше скорочення ринку в річному вимірі.

Раніше стало відомо, що Skoda випустила свій перший повноцінний гібрид.

Крім того, компанія показала нову модель, яка прийшла на зміну Skoda Rapid.