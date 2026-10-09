Skoda представила свій перший повноцінний гібрид: дві версії на базі Octavia

У модельному ряді Skoda, який наразі включає п’ять електромобілів та три підзаряджувані гібриди (PHEV), донедавна не було повноцінного гібрида.

Однак тепер ситуація змінилася, і чеський автовиробник представив нову модель full hybrid, яка не потребує підзарядки від мережі, повідомляє CarScoops.

Передньопривідна версія створена на базі Octavia. Вона оснащена послідовно-паралельною гібридною силовою установкою, до складу якої входять 1,5-літровий двигун внутрішнього згоряння, два електродвигуни та одноступінчаста автоматична коробка передач.

Менший із двох електродвигунів виконує функції генератора, а також працює як стартер для ДВЗ. Потужніший електродвигун приводить у рух передні колеса та забезпечує рекуперацію енергії під час гальмування.

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Система підтримує кілька режимів роботи: суто електричний, послідовний, паралельний та комбінований. Силова установка автоматично перемикається між режимами залежно від умов руху.

На низьких швидкостях гібрид здатний проїхати близько 2 км виключно на електротязі.

При швидкості до 60 км/год автомобіль переходить у режим послідовного гібрида: у цьому випадку двигун внутрішнього згоряння приводить у рух генератор, який виробляє електроенергію для тягового електродвигуна, що приводить у рух колеса.

На швидкостях понад 60 км/год автомобіль працює в режимі паралельного гібрида, де основним джерелом тяги для коліс є 1,5-літровий ДВС, однак електродвигун також може надавати "додаткову підтримку".

Дві версії силової установки

Силова установка буде доступна у двох варіантах потужності, що відрізняються версіями 1,5-літрового бензинового двигуна TSI: потужністю 129 к.с. (96 кВт / 131 к.с.) або 148 к.с. (110 кВт / 150 к.с.).

Отже, сумарна потужність гібридної системи Skoda Octavia становитиме 134 к.с. (100 кВт / 136 к.с.) у базовій комплектації та 168 к.с. (125 кВт / 170 к.с.) — у більш потужній версії.

Обидві версії оснащені однаковими електродвигунами та акумуляторною батареєю ємністю 1,6 кВт·год.

Виробник поки що не оприлюднює дані щодо витрати палива, але відомо, що максимальна швидкість обох версій обмежена електронікою на позначці 180 км/год.

Гібридні силові установки будуть доступні для Octavia у кузовах хетчбек та універсал у комплектаціях Selection та Sportline.

Моделі отримають розширений перелік стандартного обладнання, що включає 10-дюймову цифрову приладову панель та мультимедійну систему з 13-дюймовим дисплеєм.

На дверцятах багажника з'явиться спеціальна табличка "Hybrid".

Перші поставки автомобілів заплановано вже на грудень. Ціни на них поки що не оголошено, проте вартість Octavia Selection із м’якою гібридною системою у Чехії стартує від 31 660 доларів.

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