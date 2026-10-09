Skoda получила первый полноценный гибрид: две версии на базе Octavia

В линейке Skoda, которая в настоящее время продает пять электромобилей и три подзаряжаемых гибрида (PHEV), до последнего времени не было полноценного гибрида.

Однако теперь ситуация изменилась, и чешский автобренд представил новую модель full hybrid, которая не требует подзарядки от сети, сообщает CarScoops.

Переднеприводная версия создана на базе Octavia. Она оснащена последовательно-параллельной гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания, два электромотора и одноступенчатая автоматическая трансмиссия.

Меньший из двух электромоторов выполняет функции генератора, а также работает как стартер для ДВС. Более мощный электромотор приводит в движение передние колеса и обеспечивает рекуперацию энергии при торможении.

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Система поддерживает несколько режимов работы: чисто электрический, последовательный, параллельный и комбинированный. Силовая установка автоматически переключается между режимами в зависимости от условий движения.

На низких скоростях гибрид способен проехать около 2 км исключительно на электротяге.

При скорости до 60 км/ч автомобиль переходит в режим последовательного гибрида: в этом случае двигатель внутреннего сгорания вращает генератор, вырабатывающий электроэнергию для тягового электродвигателя, который приводит в движение колеса.

На скоростях выше 60 км/ч машина работает в режиме параллельного гибрида, где основным источником тяги для колес служит 1,5-литровый ДВС, однако электромотор также может оказывать "дополнительную поддержку".

Две версии силовой установки

Силовая установка будет доступна в двух вариантах мощности, различающихся версиями 1,5-литрового бензинового двигателя TSI: мощностью 129 л.с. (96 кВт / 131 л.с.) или 148 л.с. (110 кВт / 150 л.с.).

Таким образом, суммарная мощность гибридной системы Skoda Octavia составит 134 л.с. (100 кВт / 136 л.с.) в базовом исполнении и 168 л.с. (125 кВт / 170 л.с.) — в более мощной версии.

Обе версии оснащаются одинаковыми электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 1,6 кВт·ч.

Производитель пока не раскрывает данные о расходе топлива, но известно, что максимальная скорость обеих версий ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Гибридные силовые установки будут доступны для Octavia в кузовах хетчбэк и универсал в комплектациях Selection и Sportline.

Модели получат расширенный список стандартного оборудования, включающий 10-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийную систему с 13-дюймовым дисплеем.

На двери багажника появится особый шильдик "Hybrid".

Первые поставки авто запланированы уже на декабрь. Цены на них пока не названы, однако стоимость Octavia Selection с мягкой гибридной системой в Чехии cтартует от $31 660.

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