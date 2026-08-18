Презентован обновленный преемник Skoda Rapid: цена $11 500 и большой багажник (фото)
Новая Skoda Slavia 2026 дебютировала в Индии. Недорогая модель просторная внутри и довольно богато оснащена.
Skoda Slavia прошла обновление и вскоре поступит в продажу на индийском рынке по цене примерно от 1,1 миллиона рупий ($11 500). Подробности о новинке опубликованы на сайте чешского автопроизводителя.
Именно в Индии производят Skoda Slavia: этот 4,5-метровый лифтбэк был представлен в 2022 году на смену хорошо известной Skoda Rapid, которую выпускали в Украине.
Дизайн автомобиля обновили в духе кроссовера Skoda Kushaq. Лифтбэк получил иную решетку радиатора, обновленные фары и задние фонари (с динамическими указателями поворота сзади), а также новый передний бампер с более широким воздухозаборником. Кроме того, появилась версия Monte Carlo с чёрным глянцевым декором и красными вставками.
В салоне Skoda Slavia 2026 установлены более крупные дисплеи на приборной панели — 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран. Лифтбэк просторен внутри для своих размеров и имеет большой багажник объемом 521 л.Важно
Кроме того, расширили перечень опций для этой модели. Это бюджетное авто можно оснастить камерами кругового обзора, а также функцией массажа передних и задних сидений (вентиляция предусмотрена спереди).
Базовый 1,0-литровый турбомотор мощностью 115 л. с. теперь доступен с новым 8-ступенчатым автоматом или 6-ступенчатой механической КПП. 1,5-литровую 150-сильную турбочетверку по-прежнему комплектуют 7-ступенчатым роботом DSG.
Кстати, недавно в производство поступил флагманский кроссовер Skoda.
Также Фокус писал о недорогом семейном кроссовере Volkswagen на 500 сил.