Развивает 367 км/ч и оснащена парашютом: Skoda показала самую быструю Octavia (фото, видео)

Мало кто знает, что в своё время Skoda Octavia установила мировой рекорд скорости. 630-сильная версия авто развила 367 км/ч.

Рекордная Octavia стала одной из звезд экспозиции, приуроченной к 125-летию подразделения Skoda Motorsport. Об уникальном авто рассказали на сайте чешского производителя.

Специальная версия Skoda Octavia была создана в 2011 году. Инициатором её разработки выступило британское представительство Skoda, которое хотело отметить десятилетие заряженной Octavia RS. С этой целью привлекли тюнинг-ателье Revo Technik.

В США автомобиль разогнался до 367 км/ч

За основу взяли лифтбэк Skoda Octavia A5. 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель дополнили огромной турбиной Garrett, что позволило увеличить мощность до 600 сил. Из салона убрали отделку, шумоизоляцию и пассажирские сиденья, а вместо этого установили каркас безопасности.

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Кроме того, тюнинг Skoda Octavia улучшил аэродинамику. Лифтбэк занизили, установили спойлер и специальные колпаки на колесах. Для замедления с большой скорости появился тормозной парашют.

Из салона убрали отделку Фото: Skoda

Модифицированную Skoda Octavia отправили к высохшему соляному озеру Бонневиль в США, где ежегодно проводятся гонки на скорость. За руль сел британский автожурналист Ричард Миден.

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Уже в первой попытке автомобиль разогнался до 320 км/ч, а лучший результат составил 367,97 км/ч. Средний зафиксированный показатель составил 365,45 км/ч, и на тот момент это был мировой рекорд в классе 2,0-литровых автомобилей.

Рекордная Skoda Octavia редко появляется на автосалонах Фото: Skoda

После этого рекордная Skoda Octavia хранилась в частной коллекции в Великобритании. Очень редко этот культовый спорткар вывозят для демонстрации на автошоу или фестивале.

Кстати, недавно гибрид Nissan Qashqai установил мировой рекорд по запасу хода.

Также Фокус сообщал, что в производство поступил флагманский кроссовер Skoda.