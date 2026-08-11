Розвиває 367 км/год і має парашут: Skoda показала найшвидшу Octavia (фото, відео)

Мало хто знає, що свого часу Skoda Octavia встановила світовий рекорд швидкості. 630-сильна версія авто розвинула 367 км/год.

Рекордна Octavia стала однією із зірок експозиції до 125-річчя підрозділу Skoda Motorsport. Про унікальне авто розповіли на сайті чеського виробника.

Особливу версію Skoda Octavia створили в 2011 році. Ініціатором її розробки виступило британське представництво Skoda, яке хотіло відзначити десятиріччя зарядженої Octavia RS. Із цією ціллю залучили тюнінг-ательє Revo Technik.

У США авто розігналося до 367 км/год

За основу взяли ліфтбек Skoda Octavia A5. 2,0-літрову четвірку доповнили величезною турбіною Garrett, що збільшило потужність до 600 сил. Із салону прибрали оздоблення, шумоізоляцію і сидіння пасажирів, а натомість встановили каркас безпеки.

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Крім того, тюнінг Skoda Octavia покращив аеродинаміку. Ліфтбек занизили, встановили спойлер та спеціальні ковпаки на колесах. Для сповільнення з великої швидкості з'явився гальмівний парашут.

Із салону прибрали оздоблення Фото: Skoda

Доопрацьовану Skoda Octavia відправили до висохлого соляного озера Бонневіль у США, де щороку проводять заїзди на швидкість. За кермо сів британський автожурналіст Річард Міден.

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Уже в першій спробі авто розігналося до 320 км/год, а найкращий результат склав 367,97 км/год. Середній зафіксований показник становив 365,45 км/год і на той час це був світовий рекорд у 2,0-літровому класі.

Рекордна Skoda Octavia рідко відвідує автошоу Фото: Skoda

Після цього рекордна Skoda Octavia зберігалася у приватній колекції у Великій Британії. Дуже рідко знаковий спорткар вивозять, аби продемонструвати на автошоу чи фестивалі.

До речі, нещодавно гібрид Nissan Qashqai встановив світовий рекорд запасу ходу.

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