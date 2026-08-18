Презентовано оновленого наступника Skoda Rapid: ціна $11 500 та великий багажник (фото)

Нова Skoda Slavia 2026 дебютувала в Індії. Недорога модель простора всередині та доволі багато оснащена.

Skoda Slavia пройшла оновлення та невдовзі надійде у продаж на індійському ринку за ціною приблизно від 1,1 мільйона рупій ($11 500). Подробиці новинки розкрили на сайті чеського автовиробника.

Slavia є наступницею Skoda Rapid Фото: Skoda

Саме в Індії виробляють Skoda Slavia: цей 4,5-метровий ліфтбек представили в 2022 році на зміну добре відомій Skoda Rapid, яку випускали в Україні.

Skoda Slavia Monte Carlo Фото: Skoda

Дизайн авто освіжили в дусі кросовера Skoda Kushaq. Літфбек отримав інакшу решітку радіатора, оновлені фари та ліхтарі (з динамічними вказівниками поворотів ззаду), а також новий передній бампер із ширшим повітрозабірником. Крім того, з'явилася версія Monte Carlo з чорним глянцевим декором і червоними вставками.

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У салоні встановили більші екрани Фото: Skoda

У салоні Skoda Slavia 2026 встановили більші дисплеї на передній панелі — 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий центральний тачскрін. Ліфтбек просторий усередині для своїх розмірів та має великий 521-літровий багажник.

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До того ж, розширили перелік опцій для моделі. Бюджетне авто можна оснастити камерами кругового огляду, а також масажем передніх і задніх сидінь (вентиляція є спереду).

Об'єм багажника Skoda Slavia — 521 л Фото: Skoda

Базовий 1,0-літровий турбомотор на 115 к. с. тепер доступний із новим 8-ступінчастим автоматом або 6-ступінчастою механічною КПП. 1,5-літрову 150-сильну турбочетвірку продовжують комплектувати 7-ступінчастим роботом DSG.

До речі, нещодавно у виробництво надійшов флагманський кросовер Skoda.

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