Легендарний Shelby 427 Cobra 1964 року виставлять на аукціон під час майбутніх торгів Mecum. Астрономічна вартість виправдана надзвичайною оригінальністю автомобіля, який зберіг свій заводський двигун, шасі та кузов.

Абсолютна автомобільна легенда готується змінити власника. Аукціонний дім Mecum попередньо оцінив один із найдивніших і технічно унікальних автомобілів Керролла Шелбі у колосальні 25 мільйонів доларів. Йдеться про заводський гоночний прототип Shelby 427 Cobra 1964 року з номером шасі CSX2196. Цей ексклюзивний спайдер піде з молотка на аукціоні в Кіссіммі на початку 2027 року, повідомляє Motor1.

Інженерія Кена Майлза

За створення та доопрацювання цього монстра відповідав особисто легендарний Кен Майлз. Спочатку машина з’явилася як стандартний родстер 289-ї серії. Після жорсткої обкатки в екстремальних умовах на марафоні "12 годин Себрінга" інженери розібрали спорткар до голого металу. Несучу раму розрізали й подовжили на три дюйми, кузов посилили жорсткими просторовими розпірками, запозичивши технологію у закритого Daytona Coupe. У результаті CSX2196 став єдиним у світі відкритим родстером, побудованим на екстремальній платформі "Дайтони".

Видео дня

У колі колекціонерів ця машина отримала прізвисько Flip-Top. Секрет полягає в унікальному алюмінієвому кузові: його передня та задня частини повністю відкидаються на петлях, забезпечуючи механікам миттєвий доступ до підвіски та агрегатів.

Півтисячі сил на 815 кілограмів

Під капотом — справжній інженерний шедевр. Це полегшений гоночний блок 427 side-oiler, спеціально відлитий з алюмінію мотористом компанії "Форд" Моузом Ноуландом. Через встановлення товстих гільз циліндрів реальний робочий об’єм зменшився до 390 кубічних дюймів, але на потужності це не позначилося. Величезні 58-міліметрові гоночні карбюратори Weber допомагають атмосферному V8 розвивати понад 500 л.с. При сухій масі всього 815 кг (1800 фунтів) енергоозброєність цього спайдера лякала конкурентів навіть за мірками божевільних 60-х років.

На трасі в Нассау прототип, створений спеціально для того, щоб принизити Corvette Grand Sport, вже на першому колі забезпечив собі 8-секундну перевагу над суперниками. При цьому він з легкістю розгромив заводські Ford GT40 і топові Ferrari 275. Астрономічна ціна в 25 мільйонів баксів виправдана маніакальною оригінальністю лота. За плечима спорткара всього 4096 миль оригінального пробігу. Машина зберегла рідне шасі, заводський двигун, підвіску, гоночні прилади і навіть алюмінієву ідентифікаційну табличку.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про ювілейний концепт Volkswagen GTI, який компанія готує до 50-річчя легендарної моделі: новинка отримає масивне заднє антикрило та екстремальні спортивні аеродинамічні елементи кузова.

А також Фокус розповідав про кросовер Skoda Kodiaq, який несподівано очолив рейтинг продажів в Україні та вперше став абсолютним бестселером на вітчизняному ринку нових автомобілів.