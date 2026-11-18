Легендарный Shelby 427 Cobra 1964 года пустят с молотка на грядущих торгах Mecum. Астрономическая стоимость оправдана маниакальной оригинальностью машины, которая сохранила свой заводской двигатель, шасси и кузов.

Абсолютная автомобильная легенда готовится сменить владельца. Аукционный дом Mecum предварительно оценил один из самых странных и технически уникальных автомобилей Кэрролла Шелби в колоссальные 25 миллионов долларов. Речь идет о заводском гоночном прототипе Shelby 427 Cobra 1964 года с номером шасси CSX2196. Этот эксклюзивный спайдер уйдет с молотка на торгах в Киссимми в начале 2027 года, сообщает Motor1.

Инженерия Кена Майлза

За создание и доводку этого монстра отвечал лично легендарный Кен Майлз. Изначально машина родилась как стандартный родстер 289-й серии. После жесткой обкатки в боевых режимах на марафоне «12 часов Себринга» инженеры разобрали спорткар до голого металла. Несущую раму разрезали и удлинили на три дюйма, кузов усилили жесткими пространственными распорками, позаимствовав технологию у закрытого Daytona Coupe. В результате CSX2196 стал единственным в мире открытым родстером, построенным на экстремальной платформе «Дайтоны».

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В тусовке коллекционеров машина получила прозвище Flip-Top. Секрет кроется в уникальном алюминиевом кузове: его передняя и задняя части откидываются целиком на петлях, открывая механикам моментальный доступ к подвеске и агрегатам.

Полтысячи сил на 815 килограммов

Под капотом стоит настоящий инженерный шедевр. Это облегченный гоночный блок 427 side-oiler, специально отлитый из алюминия мотористом Форда Моузом Ноуландом. Из-за установки толстых гильз цилиндров реальный рабочий объем упал до 390 кубических дюймов, но на отдаче это не сказалось. Огромные 58-миллиметровые гоночные карбюраторы Weber помогают атмосферному V8 выдавать свыше 500 л.с. При сухом весе всего в 815 кг (1800 фунтов) энерговооруженность этого спайдера пугала конкурентов даже по меркам безбашенных 60-х годов.

На трассе в Нассау прототип, созданный специально для унижения Corvette Grand Sport, уже на первом круге привез соперникам 8 секунд отрыва. Он попутно играючи разорвал заводские Ford GT40 и топовые Ferrari 275. Астрономический ценник в 25 миллионов баксов оправдан маниакальной оригинальностью лота. За плечами спорткара всего 4096 миль оригинального пробега. Машина сохранила родное шасси, заводской мотор, подвеску, гоночные приборы и даже алюминиевую идентификационную табличку.

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