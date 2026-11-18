Британський автовиробник представив ексклюзивний футляр для нард. Головною родзинкою набору стала складна алюмінієва петля, прикрашена фірмовою статуеткою бренду, що самовирівнюється.

Rolls-Royce перетворив настільну гру на інженерний шедевр. Підрозділ Bespoke Collective представив ексклюзивний набір для нард, який розроблявся понад рік із використанням тих самих преміальних матеріалів і технологій, що й у салонах британських автомобілів. Ідея не взята з повітря — це пряме відсилання до класичного Rolls-Royce Wraith 1938 року, у пасажирському відсіку якого була інтегрована ігрова дошка, повідомляє Motor1.

Авіаційний алюміній і хитрий механізм

Жодного масового виробництва. Центральний елемент набору — надзвичайно складна петля з авіаційного алюмінію. Її виточили з цільної металевої заготовки, вручну відполірували та анодували; під час відкриття кейса спрацьовує кінематичний механізм: напрямна обертається у протилежному напрямку, плавно оголюючи ігрову дошку турнірного формату. На самому шарнірі встановлена крихітна фірмова статуетка "Дух екстазу". Завдяки системі самоцентрування вона завжди залишається у вертикальному положенні.

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Поверхня дошки обшита шпоном горіхового дерева, причому деревні волокна ідеально підігнані під кутом 55 градусів. Трикутники для гри виконані у складній техніці маркетрі з королівського горіха та димчастого евкаліпта, внутрішня оббивка кейса обтягнута грубозернистою шкірою відтінків Sunrise та Sunset. Саме така шкіра використовується для оббивки сидінь в автомобілях з Гудвуда. На зовнішньому чохлі красується впізнавана фірмова перфорація.

Фішки з композитного матеріалу

Гральні кубики та фішки не просто відлиті з пластику. Їх виточили з надміцного композиту з додаванням бокситу. Дизайнери відмовилися від дешевої фарби на користь природних кольорів самого матеріалу: чорного Deep Night Sky та білого Antarctica. До комплекту також входять шестигранний кубик з анодованого алюмінію та шейкери для кубиків зі шкіряною основою.

Виробник не розкриває точну ціну. Замовити нарди можна лише через офіційні бутики Private Office або дилерські центри Rolls-Royce. Очевидно, що ціна на такі аксесуари ручної роботи легко порівнянна з вартістю нового хетчбека середнього класу.

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