Британский автопроизводитель представил эксклюзивный кейс для нард. Главной фишкой набора стала сложная алюминиевая петля, украшенная фирменной самовыравнивающейся статуэткой бренда.

Rolls-Royce превратил настольную игру в инженерный шедевр. Подразделение Bespoke Collective представило эксклюзивный набор для нард, который разрабатывался больше года с применением тех же премиальных материалов и технологий, что и салоны британских автомобилей. Идея не взята с потолка — это прямая отсылка к классическому Rolls-Royce Wraith 1938 года, в пассажирском отсеке которого была интегрирована игровая доска, сообщает Motor1.

Авиационный алюминий и хитрый механизм

Никакого масс-маркета. Центральный элемент набора — сложнейшая петля из авиационного алюминия. Ее выточили из цельной металлической заготовки, вручную отполировали и анодировали, при открытии кейса срабатывает кинематический механизм: направляющая вращается в противоположном направлении, плавно обнажая игровую доску турнирного формата. На самом шарнире установлена крошечная фирменная статуэтка "Дух экстаза". Благодаря системе самоцентрирования она всегда остается в вертикальном положении.

Видео дня

Поверхность доски выложена шпоном орехового дерева, причем древесные волокна идеально подогнаны под углом 55 градусов. Треугольники для игры выполнены в сложной технике маркетри из королевского ореха и дымчатого эвкалипта, внутренняя обивка кейса затянута в крупнозернистую кожу оттенков Sunrise и Sunset. Точно такая же кожа идет на обшивку сидений в автомобилях из Гудвуда. На внешнем чехле красуется узнаваемая фирменная перфорация.

Фишки из композита

Игральные кости и фишки не просто отлиты из пластика. Их выточили из сверхпрочного композита с добавлением боксита. Дизайнеры отказались от дешевой краски в пользу естественных цветов самого материала: черного Deep Night Sky и белого Antarctica. В комплект также входят шестигранный кубик из анодированного алюминия и шейкеры для костей с кожаным основанием.

Точный прайс производитель не раскрывает. Заказать нарды можно только через официальные бутики Private Office или дилерские центры Rolls-Royce. Очевидно, что ценник на такие аксессуары ручной работы легко сопоставим со стоимостью нового хэтчбека среднего класса.

Напомним, что недавно мы писали про два эксклюзивных автомобиля Bentley, выпущенных в единственном экземпляре. Британская марка представила уникальные спецверсии Poppy Cars.

А также Фокус рассказывал про уникальный Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, который пустят с молотка. Это самый последний экземпляр лимитированного суперкара с пробегом всего 53 километра, и его планируют продать за невероятную сумму свыше 6 миллионов долларов.