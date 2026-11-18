Власниця використовує класичне купе з центральним розташуванням двигуна 1990 року як автомобіль для щоденного користування. Цей задньопривідний автомобіль витримав щоденні багатокілометрові поїздки на роботу, подорожі Балканами та зимові перевезення дров.

Колекція Toyota у німецькому Кельні стала ареною для зльоту справжніх марафонців. На восьмий за рахунком фестиваль High-Mileage Day з’їхалися 96 автомобілів, сумарний пробіг яких перевищив позначку в 30 мільйонів кілометрів. Власники цієї "незнищенної" техніки отримали офіційні сертифікати, але головною зіркою виставки став середньомоторний спорткар Toyota MR2 з неймовірним показником одометра, повідомляє Motor1.

Спортивний автомобіль для перевезення дров

Власниця Клаудія Нодер вивезла свій MR2 1990 року випуску. За 36 років автомобіль проїхав 677 тисяч кілометрів (421 тисячу миль), причому спорткар досі їздить на оригінальному заводському двигуні. Жодних капітальних ремонтів чи заміни агрегатів. Клаудія — перша й єдина власниця. Автомобіль десятиліттями проїжджав по 124 кілометри щодня, добираючись на роботу й назад. На цьому знущання над класикою не закінчилися: господиня жорстко експлуатує задньопривідний спорткар взимку, возить на ньому дрова для каміна, а нещодавно проїхала майже 5800 кілометрів дорогами Балканського півострова.

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Гібриди, мікроавтомобілі та великі позашляховики

Поруч із MR2 припаркувався крихітний дизельний Toyota iQ Клауса Коха з пробігом 201 600 кілометрів. Незважаючи на те, що довжина автомобіля не перевищує трьох метрів, власник примудряється подорожувати на ньому до Північного моря, розкладаючи сидіння для багажу та отримуючи витрату палива близько 4,5 літрів на сотню.

Честь перших гібридів захищав Крістіан Буяк на Toyota Prius першого покоління. Його одометр зупинився на позначці 369 000 кілометрів. Власник проїжджає по 20 тисяч кілометрів на рік і чекає на 2027 рік, щоб офіційно відсвяткувати 30-річчя культового гібрида.

Сегмент офф-роуд представляв шанувальник важкої техніки Георг Гессман. Його нинішній Land Cruiser HZJ75 подолав 539 000 кілометрів по багнюці, скелях Західних Альп та позашляхових парках. А загальний пробіг чоловіка за кермом різних поколінь Land Cruiser давно перевищив астрономічний мільйон кілометрів. Любов до надійної техніки він передав синові, який сьогодні їздить на Land Cruiser HZJ73 з пробігом 575 тисяч кілометрів і обслуговує машини на ралі-рейді Dakar Classic.

Нагадаємо, що Фокус уже аналізував ситуацію з кросовером Volkswagen ID.4, який став одним із найбільших розчарувань року: американські дилери включили німецький електромобіль до антирейтингу продажів разом із Jeep Grand Wagoneer та Subaru Solterra.

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