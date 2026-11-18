Владелица использует классическое среднемоторное купе 1990 года как машину на каждый день. Заднеприводный автомобиль пережил ежедневные многокилометровые поездки на работу, путешествия по Балканам и зимние перевозки дров.

Коллекция Toyota в немецком Кельне стала ареной для слета абсолютных марафонцев. На восьмой по счету фестиваль High-Mileage Day съехались 96 автомобилей, суммарный пробег которых пробил отметку в 30 миллионов километров. Владельцы неубиваемой техники получили официальные сертификаты, но главной звездой выставки стал среднемоторный спорткар Toyota MR2 с невероятным одометром, сообщает Motor1.

Спорткар для перевозки дров

Владелица Клаудия Нодер выкатила свой MR2 1990 года выпуска. За 36 лет машина преодолела 677 тысяч километров (421 тысячу миль), причем спорткар до сих пор ездит на родном заводском двигателе. Никаких капитальных ремонтов или замен агрегатов. Клаудия — первая и единственная владелица. Автомобиль десятилетиями пробегал по 124 километра каждый день в качестве транспорта на работу и обратно. На этом издевательства над классикой не закончились: хозяйка жестко эксплуатирует заднеприводный спорткар зимой, возит на нем дрова для камина, а недавно откатала почти 5800 километров по дорогам Балканского полуострова.

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Гибриды, микролитражки и тяжелые внедорожники

Рядом с MR2 припарковался крошечный дизельный Toyota iQ Клауса Коха с пробегом 201 600 километров. При длине машины меньше трех метров владелец умудряется путешествовать на ней к Северному морю, раскладывая сиденья для багажа и получая расход в районе 4,5 литров на сотню.

Честь первых гибридов защищал Кристиан Буяк на Toyota Prius первого поколения. Его одометр замерз на цифре 369 000 километров. Владелец накатывает по 20 тысяч километров в год и ждет 2027-го, чтобы официально отпраздновать 30-летие культового гибрида.

Офф-роуд сегмент представлял фанат тяжелой техники Георг Хессман. Его нынешний Land Cruiser HZJ75 прошел жесткие 539 000 километров по грязи, скалам Западных Альп и внедорожным паркам. А общий пробег мужчины за рулем разных поколений Land Cruiser давно перевалил за астрономический миллион километров. Любовь к надежной механике он передал сыну, который сегодня ездит на Land Cruiser HZJ73 с пробегом 575 тысяч километров и обслуживает машины на ралли-рейде Dakar Classic.

Напомним, что Фокус уже разбирал ситуацию с кроссовером Volkswagen ID.4, который стал одним из главных разочарований года: американские дилеры внесли немецкий электрокар в антирейтинг продаж вместе с Jeep Grand Wagoneer и Subaru Solterra.

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