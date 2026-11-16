ТОП-4 автомобилей, которые провалили продажи в 2025 году: покупатели массово обходили эти модели стороной

Jeep Grand Wagoneer, Subaru Solterra, Dodge Charger EV и Volkswagen ID.4 вошли в список наименее популярных автомобилей 2025 года на рынке США. Эксперты объяснили, почему покупатели не спешили выбирать эти модели.

По данным издания GoBankingRates, которое ссылается на статистику продаж CarEdge и материал USA Today, низкий спрос на эти автомобили объясняется высокими ценами, характеристиками, уступающими конкурентам, и несоответствием ожиданиям целевой аудитории.

Jeep Grand Wagoneer — слишком высокая цена для покупателей

Одним из наименее востребованных автомобилей стал Jeep Grand Wagoneer, стартовая цена которого для 2026 модельного года составляет 63 200 долларов (примерно 2,7 млн грн). По мнению Лахлана ДеФранческо, руководителя отдела стратегии инвестиционной платформы MCQ Markets, модель стоит слишком дорого для того, что она предлагает.

Jeep Grand Wagoneer Фото: Topcars UA

При такой цене покупатели чаще обращают внимание на Cadillac, Lexus или Range Rover. Большие размеры внедорожника и высокий расход топлива также не способствуют спросу, а сам автомобиль не совсем соответствует традиционному представлению покупателей о бренде Jeep.

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Subaru Solterra — недостаточный запас хода и медленная зарядка

В список вошла и Subaru Solterra — электрический кроссовер со стартовой ценой 38 495 долларов (примерно 1,6 млн грн) за модель 2026 года.

Subaru Solterra Фото: Subaru

Главной проблемой автомобиля эксперт назвал отсутствие явных преимуществ перед конкурентами. Запас хода оказался посредственным, а скорость зарядки уступает предложениям других производителей. За аналогичную сумму покупатели могут приобрести электромобили с более привлекательными характеристиками.

Dodge Charger EV — электрическая версия не заинтересовала поклонников V8

Не оправдал ожиданий и Dodge Charger EV, стартовая стоимость которого составляет 59 595 долларов (примерно 2,5 млн грн).

Dodge Charger Daytona EV Фото: из открытых источников

Электрическая версия культового автомобиля не смогла заинтересовать традиционную аудиторию Dodge, которая предпочитает громкие и мощные спортивные модели с двигателями V8. В то же время высокая стартовая цена могла отпугнуть и покупателей, рассматривавших электромобили других марок. В результате модель не смогла в полной мере заинтересовать ни одну из этих аудиторий.

Volkswagen ID.4 — затерялся среди многочисленных конкурентов

Замыкает четверку Volkswagen ID.4 со стартовой ценой 45 095 долларов (примерно 1,9 млн грн) за модель 2026 года.

Электрический кроссовер оказался в условиях жесткой конкуренции, где покупатели могут выбирать из десятков моделей. По оценке ДеФранческо, ID.4 не имеет явного преимущества по ключевым для этого сегмента характеристикам. Конкуренты предлагают больший запас хода, более совершенное программное обеспечение или более высокую узнаваемость бренда.

Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Таким образом, проблемы этих четырёх автомобилей оказались разными — от завышенной стоимости и неудачного позиционирования до недостаточной конкурентоспособности. Однако общим фактором стала неспособность убедить американских покупателей в том, что именно эти модели стоят своих денег.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен примерно в середине следующего года приостановить производство электрического пикапа Cybertruck на заводе Gigafactory Texas. Освободившиеся производственные мощности планируется задействовать для увеличения объемов выпуска новой модели Cybercab.

Между тем в октябре 2026 года в Украине заметно снизился спрос на новые электромобили. Их доля на рынке сократилась с 31% до 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вместо этого украинцы чаще выбирали автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридные модели.