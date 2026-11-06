Tesla сворачивает производство Cybertruck: Илан Маск объяснил, в чем причина

Илон Маск объявил, что Tesla свернет производство электропикапа Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно в середине следующего года. Освободившееся место будет использовано для увеличения объемов выпуска новой модели Cybercab.

Об этом решении Маска сообщает Al Jazeera. Cybercab — новая модель, которую Tesla выпустила в рамках выхода на рынок так называемых роботакси.

Продажи не оправдали прогнозы

Изначально Маск прогнозировал, что Cybertruck, который стал доступен потребителям в конце 2023 года, будет продаваться в объеме около 250 тысяч автомобилей в год. По данным Al Jazeera, модель существенно не дотянула до этой отметки: в 2024 году было продано около 38 965 автомобилей, а в 2025-м — 20 237, то есть почти вдвое меньше.

В своём заявлении Маск не уточнил, перенесётся ли производство Cybertruck на другой завод. Единственная известная площадка, где выпускают пикап, — завод в Техасе.

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Отвечая одному из пользователей X, Маск назвал Cybertruck "лучшим автомобилем, который Tesla когда-либо выпускала", и заявил о "конце эпохи".

Пикап, ставший символом

Cybertruck был анонсирован в 2019 году. Его угловатый кузов из нержавеющей стали сразу же вызвал противоречивые отзывы. На презентации в том году Маск пытался доказать, что окна автомобиля устойчивы к ударам, но метательные шарики, брошенные в машину, разбили два из них.

По словам авторов Al Jazeera, пикап стал для некоторых людей символом оппозиции Маску, когда тот всё активнее вовлекался в политику США. В частности, он ненадолго возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), которому администрация президента Дональда Трампа поручила сокращение федеральных ведомств.

Ранее мы писали, что в РФ планируют выпускать копию Tesla Cybertruck за 100 000 долларов.

А военно-воздушные силы США планируют приобрести два Tesla Cybertruck для использования в качестве мишеней при испытаниях высокоточного оружия, в частности авиационных ракет и планирующих бомб.