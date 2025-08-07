Tesla Cybertruck в качестве мишени: ВВС США закупят машину для испытаний высокоточного оружия

Военно-воздушные силы США планируют закупить два Tesla Cybertruck для использования в качестве мишеней во время испытаний высокоточного оружия, в том числе авиационных ракет и планирующих бомб.

Центр испытаний ВВС США (AFTC) планирует доставить автомобили на полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, где совместно с армией Соединенных Штатов будут проходить боевые тренировки и отработка ударов. Об этом сообщили 6 августа обозреватели портала The War Zone.

Cybertruck стал единственным целевым транспортным средством, указанным по бренду, в списке из 33 машин, подлежащих закупке. Все они необходимы для программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), находящейся в ведении Командования специальных операций США (SOCOM).

Почему именно Cybertruck

В обосновании контракта указывается, что Cybertruck был выбран после анализа конструкции, используемых материалов и предполагаемой ударопрочности. Военные обращают внимание на:

Угловатый дизайн и экзоскелет машины из нержавеющей стали

Пулестойкие боковые панели и стекла

48-вольтовую архитектуру , которая обеспечивает более высокую мощность по сравнению с аналогами

, которая обеспечивает более высокую мощность по сравнению с аналогами Отсутствие конкурентов с сопоставимыми характеристиками.

В одном из обзоров было показано, что окна и боковые панели Cybertruck являются пуленепробиваемыми, останавливая дозвуковые пистолетные пули, что было активно разрекламировано при первой презентации автомобиля в 2019 году. При этом генеральный директор Tesla Илон Маск в прошлом описывал автомобиль, розничная цена которого начинается примерно с 80 000 долларов, как "устойчивый к апокалипсису".

В материалах контракта также сказано, что в обозримом будущем возможно появление вражеских транспортных средств, аналогичных Cybertruck, поскольку "они не получают обычного ущерба, ожидаемого при сильном ударе". Поэтому испытания, по мнению военных, должны быть максимально приближены к реальным условиям боя.

Отдельно отмечается, что автомобиль не должен быть в рабочем состоянии, но обязан сохранять возможность буксировки. Военные рассматривают его как потенциально используемую противником платформу, особенно учитывая сообщения о применении таких машин в Чечне.

К примеру известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров демонстрировал Cybertruck с установленным 12,7-мм пулеметом. Он назвал автомобиль "неуязвимым и быстрым животным", которое якобы будут направлены в зону боевых действий на территории Украины.

Кадыров утверждал, что получил этот автомобиль он получил в подарок от Илона Маска в подарок, однако позже сказал, что это было шуткой.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре прошлого года заявил, что американский бизнесмен и основатель компании Tesla Илон Маск дистанционно отключил подаренный ему электромобиль-пикап Cybertruck.