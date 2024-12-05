"Это была шутка": Кадыров признался во лжи о подаренном Маском Cybertruck

Руководитель Чечни говорит, что ему импонирует фигура Илона Маска и он любит шутить с ним в интернете, поэтому он придумал историю о подарке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров врал о подаренном американским миллиардером Илоном Маском электромобиле-пикапе Tesla Cybertruck. В этом он признался во время прямой линии в эфире Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный".

"Илон Маск не дарил мне машину, это была шутка", — заявил Кадыров.

Глава российского региона сказал, что ему интересна фигура руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска, и он любит шутить с американским предпринимателем в соцсетях.

"На самом деле, мне интересен сам Илон Маск. Мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его жизненная позиция. Я люблю с ним шутить через соцсети. Я эту шутку придумал", — сказал Кадыров.

Он также заявил, что Tesla на самом деле не подходит для ведения войны.

Кадыров угрожал отправить Tesla Cybertruck на войну в Украину

Рамзан Кадыров показал Cybertruck с пулеметом на крыше 17 августа. Тогда он утверждал, что машину ему подарил Илон Маск. Глава Чечни говорил, что лично протестировал новый автомобиль и скоро отправит его на украинский фронт.

Сам Илон Маск 19 августа посмеялся над журналистом, который распространил информацию о том, что он дарил Tesla Cybertruck Кадырову.

"Вы действительно настолько отсталые, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?" — писал миллиардер.

19 сентября Кадыров пожаловался, что якобы Маск дистанционно отключил подаренный пикап. Тогда чеченский диктатор уверял, что Cybertruck уже участвовал в боевых задачах на передовой.

Напомним, 4 декабря российские СМИ писали, что Кадыров предложил военнопленному ВСУ застрелиться. Также он заявлял, что пленных украинских бойцов надо поставить на крыши военных объектов, которые снимают западные спутники, "для охраны территории".

Утром 4 декабря российский Telegram-канал ASTRA сообщал, что в здание полицейского спецназа в Грозном попал неизвестный ударный беспилотник.