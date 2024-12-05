"Це був жарт": Кадиров зізнався у брехні про подарований Маском Cybertruck

Керівник Чечні каже, що йому імпонує постать Ілона Маска та він любить жартувати з ним в інтернеті, тому він вигадав історію про подарунок.

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров брехав про подарований американським мільярдером Ілоном Маском електромобіль-пікап Tesla Cybertruck. У цьому він зізнався під час прямої лінії в ефірі Чеченської державної телерадіокомпанії "Грозний".

"Ілон Маск не дарував мені машину, це був жарт", — заявив Кадиров.

Голова російського регіону сказав, що йому цікава постать керівника SpaceX і Tesla Ілона Маска, і він любить жартувати з американським підприємцем у соцмережах.

"Насправді, мені цікавий сам Ілон Маск. Мені подобається його характер, манера життя, як він поводиться, його життєва позиція. Я люблю з ним жартувати через соцмережі. Я цей жарт придумав", — сказав Кадиров.

Він також заявив, що Tesla насправді не підходить для ведення війни.

Кадиров погрожував відправити Tesla Cybertruck на війну в Україну

Рамзан Кадиров показав Cybertruck із кулеметом на даху 17 серпня. Тоді він стверджував, що автівку йому подарував Ілон Маск. Голова Чечні говорив, що особисто протестував новий автомобіль і скоро відправить його на український фронт.

Сам Ілон Маск 19 серпня посміявся над журналістом, який поширив інформацію про те, що він дарував Tesla Cybertruck Кадирову.

"Ви справді настільки відсталі, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу?" — писав мільярдер.

19 вересня Кадиров поскаржився, що нібито Маск дистанційно відключив подарований пікап. Тоді чеченський диктатор запевняв, що Cybertruck уже брав участь у бойових завданнях на передовій.

Нагадаємо, 4 грудня російські ЗМІ писали, що Кадиров запропонував військовополоненому ЗСУ застрелитися. Також він заявляв, що полонених українських бійців треба поставити на дахи військових об'єктів, які знімають західні супутники, "для охорони території".

Вранці 4 грудня російський Telegram-канал ASTRA повідомляв, що у будівлю поліцейського спецназу в Грозному влучив невідомий ударний безпілотник.