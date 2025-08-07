Tesla Cybertruck як мішень: ВПС США закуплять машину для випробувань високоточної зброї

Військово-повітряні сили США планують закупити два Tesla Cybertruck для використання в якості мішеней під час випробувань високоточної зброї, зокрема авіаційних ракет і плануючих бомб.

Центр випробувань ВПС США (AFTC) планує доставити автомобілі на полігон Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, де спільно з армією Сполучених Штатів відбуватимуться бойові тренування і відпрацювання ударів. Про це повідомили 6 серпня оглядачі порталу The War Zone.

Cybertruck став єдиним цільовим транспортним засобом, зазначеним за брендом, у списку з 33 машин, що підлягають закупівлі. Усі вони необхідні для програми Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), що перебуває у віданні Командування спеціальних операцій США (SOCOM).

Чому саме Cybertruck

В обґрунтуванні контракту вказується, що Cybertruck був обраний після аналізу конструкції, використовуваних матеріалів і передбачуваної ударостійкості. Військові звертають увагу на:

Незграбний дизайн і екзоскелет машини з нержавіючої сталі

Кулестійкі бічні панелі та скло

48-вольта архітектуру , яка забезпечує більш високу потужність порівняно з аналогами

, яка забезпечує більш високу потужність порівняно з аналогами Відсутність конкурентів із порівнянними характеристиками.

В одному з оглядів було показано, що вікна і бічні панелі Cybertruck є куленепробивними, зупиняючи дозвукові пістолетні кулі, що було активно розрекламовано під час першої презентації автомобіля у 2019 році. При цьому генеральний директор Tesla Ілон Маск у минулому описував автомобіль, роздрібна ціна якого починається приблизно з 80 000 доларів, як "стійкий до апокаліпсису".

Випробування Cybertruck на кулестійкість

У матеріалах контракту також сказано, що в осяжному майбутньому можлива поява ворожих транспортних засобів, аналогічних Cybertruck, оскільки "вони не зазнають звичайної шкоди, очікуваної при сильному ударі". Тому випробування, на думку військових, мають бути максимально наближені до реальних умов бою.

Окремо наголошується, що автомобіль не повинен бути в робочому стані, але зобов'язаний зберігати можливість буксирування. Військові розглядають його як потенційно використовувану противником платформу, особливо з огляду на повідомлення про застосування таких машин у Чечні.

Приміром відомо, що глава Чечні Рамзан Кадиров демонстрував Cybertruck зі встановленим 12,7-мм кулеметом. Він назвав автомобіль "невразливою і швидкою твариною", яку нібито буде направлено в зону бойових дій на території України.

Рамзан Кадиров про свій Cybertruck

Кадиров стверджував, що отримав цей автомобіль він отримав у подарунок від Ілона Маска в подарунок, проте пізніше сказав, що це був жарт.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров у вересні минулого року заявив, що американський бізнесмен і засновник компанії Tesla Ілон Маск дистанційно відключив подарований йому електромобіль-пікап Cybertruck.