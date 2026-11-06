Tesla згортає виробництво Cybertruck: Ілан Маск пояснив, в чому причина

Ілон Маск оголосив, що Tesla згорне виробництво електропікапа Cybertruck на заводі Gigafactory Texas приблизно в середині наступного року. Звільнене місце використають для збільшення випуску нової моделі Cybercab.

Про рішення Маска повідомляє Al Jazeera. Cybercab — нова модель, яку Tesla запустила в межах виходу на ринок так званих роботаксі.

Продажі не дотягнули до прогнозів

Спочатку Маск прогнозував, що Cybertruck, який став доступним для споживачів наприкінці 2023 року, продаватиметься в обсязі близько 250 тисяч автомобілів на рік. За даними Al Jazeera, модель суттєво не дотягнула до цієї позначки: у 2024 році було продано близько 38 965 автомобілів, а у 2025-му — 20 237, тобто майже вдвічі менше.

В оголошенні Маск не уточнив, чи переїде виробництво Cybertruck на інший завод. Єдиний відомий майданчик, де випускають пікап, — підприємство в Техасі.

Видео дня

Відповідаючи одному з користувачів X, Маск назвав Cybertruck "найкращим автомобілем, який Tesla будь-коли випускала" і заявив про "кінець епохи".

Пікап, який став символом

Cybertruck анонсували у 2019 році. Його кутастий кузов із нержавіючої сталі одразу викликав суперечливі оцінки. На презентації того року Маск намагався довести, що вікна автомобіля протистоять ударам, але метальні кульки, які кинули в машину, розтріскали два з них.

За словами авторів Al Jazeera, пікап став для частини людей символом опозиції до Маска, коли той дедалі більше долучався до політики США. Зокрема, він ненадовго очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), якому адміністрація президента Дональда Трампа доручила скорочення федеральних відомств.

Раніше ми писали, що у РФ планують випускати копію Tesla Cybertruck за 100 000 доларів.

А військово-повітряні сили США планують закупити два Tesla Cybertruck для використання в якості мішеней під час випробувань високоточної зброї, зокрема авіаційних ракет і плануючих бомб.