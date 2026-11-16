ТОП-4 автомобілів, які провалили продажі у 2025 році: покупці масово оминали ці моделі

Jeep Grand Wagoneer, Subaru Solterra, Dodge Charger EV та Volkswagen ID.4 увійшли до переліку найменш популярних автомобілів 2025 року на ринку США. Експерти пояснили, чому покупці не поспішали обирати ці моделі.

За даними видання GoBankingRates, яке посилається на статистику продажів CarEdge та матеріал USA Today, слабкий попит на ці автомобілі пояснюється високими цінами, характеристиками, які поступаються конкурентам, і невідповідністю очікуванням цільової аудиторії.

Jeep Grand Wagoneer — зависока ціна для покупців

Одним із найменш затребуваних автомобілів став Jeep Grand Wagoneer, стартова ціна якого для 2026 модельного року становить 63 200 доларів (приблизно 2,7 млн грн). На думку Лахлана ДеФранческо, керівника стратегії інвестиційної платформи MCQ Markets, модель коштує занадто дорого для того, що пропонує.

Jeep Grand Wagoneer Фото: Topcars UA

За такої вартості покупці частіше звертають увагу на Cadillac, Lexus або Range Rover. Великий розмір позашляховика та висока витрата пального теж не сприяють попиту, а сам автомобіль не зовсім відповідає традиційному уявленню покупців про бренд Jeep.

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Subaru Solterra — недостатній запас ходу та повільне заряджання

До переліку потрапив і Subaru Solterra — електричний кросовер зі стартовою ціною 38 495 доларів (приблизно 1,6 млн грн) за модель 2026 року.

Subaru Solterra Фото: Subaru

Головною проблемою автомобіля експерт назвав відсутність виразних переваг перед конкурентами. Запас ходу виявився посереднім, а швидкість заряджання поступається пропозиціям інших виробників. За аналогічні гроші покупці можуть придбати електромобілі з привабливішими характеристиками.

Dodge Charger EV — електрична версія не зацікавила прихильників V8

Не виправдав очікувань і Dodge Charger EV, стартова вартість якого становить 59 595 доларів (приблизно 2,5 млн грн).

Dodge Charger Daytona EV Фото: з відкритих джерел

Електрична версія культового автомобіля не змогла зацікавити традиційну аудиторію Dodge, яка віддає перевагу гучним і потужним спортивним моделям із двигунами V8. Водночас висока початкова ціна могла відлякати й покупців, які розглядали електромобілі інших марок. У результаті модель не змогла повною мірою зацікавити жодну з цих аудиторій.

Volkswagen ID.4 — загубився серед численних конкурентів

Замикає четвірку Volkswagen ID.4 зі стартовою ціною 45 095 доларів (приблизно 1,9 млн грн) за модель 2026 року.

Електричний кросовер опинився в умовах жорсткої конкуренції, де покупці можуть обирати між десятками моделей. За оцінкою ДеФранческо, ID.4 не має виразної переваги в ключових для цього сегмента характеристиках. Конкуренти пропонують більший запас ходу, досконаліше програмне забезпечення або сильнішу впізнаваність бренду.

Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Таким чином, проблеми цих чотирьох автомобілів виявилися різними — від завищеної вартості та невдалого позиціонування до недостатньої конкурентоспроможності. Проте спільним фактором стала нездатність переконати американських покупців, що саме ці моделі варті своїх грошей.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск має намір приблизно в середині наступного року зупинити виробництво електричного пікапа Cybertruck на заводі Gigafactory Texas. Вивільнені виробничі потужності планують задіяти для збільшення обсягів випуску нової моделі Cybercab.

Тим часом у жовтні 2026 року в Україні помітно зменшився попит на нові електромобілі. Їхня частка на ринку скоротилася з 31% до 8,8% проти аналогічного місяця минулого року. Натомість українці частіше обирали автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридні моделі.