Японський автогігант офіційно підтвердив випуск моделі Corolla Deck. Автомобіль отримав вантажну платформу, гібридну силову установку та незалежну задню підвіску.

Toyota офіційно перетворила свій абсолютний бестселер серед легкових автомобілів на вантажівку. Японський автогігант підтвердив запуск абсолютно нової моделі — компактного пікапа Toyota Corolla Deck. Автомобіль побудовано на базі популярного кросовера Corolla Cross, але він отримав відкриту вантажну платформу та економічну гібридну силову установку, повідомляє Motor1.

Багатоважільна система та гібрид під капотом

Пікапи з несучим кузовом стають світовим трендом. В основі Corolla Deck лежить архітектура легкових автомобілів, але інженери серйозно переробили базову "машину". Якщо звичайний кросовер Corolla Cross задовольняється простою балкою, то пікап отримав незалежну задню багатоважільну підвіску від седана. Це рішення є цілком логічним. Вантажівці потрібна належна енергоємність під час завантаження платформи.

Видео дня

На презентації японці продемонстрували топову комплектацію XRX із шильдиком HEV. Під капотом буде встановлено добре знайому гібридну систему: 1,8-літровий бензиновий "атмосферник" працює в тандемі з електродвигуном і компактною батареєю на 1,3 кВт·год. Сумарна потужність установки скромна — всього 122 к.с., які плавно переробляє фірмова безступінчаста трансмісія e-CVT. Зовні новинка вирізняється масивною горизонтальною планкою на решітці радіатора, що нагадує брутальний дизайн китайського автомобіля на тій самій платформі — Toyota Frontlander.

Перспективи для України

Складання Corolla Deck налагодять на новому заводі Sorocaba 2 у Бразилії. Початок серійного виробництва заплановано на першу половину 2027 року. Поки що пікап офіційно анонсовано лише для країн Латинської Америки та Карибського басейну, де він конкуруватиме з місцевими хітами на кшталт Fiat Toro та майбутнього Volkswagen Tukan. Точні ціни виробник поки що не розкриває.

Чи доїде ця машина до України? У салонах офіційних дилерів ми її навряд чи побачимо. У нас панують класичні кросовери рівня Toyota RAV4 і важкі рамні пікапи на кшталт Hilux. Однак формат компактного міського вантажівка зараз стрімко набирає популярність у США (згадайте шалений успіх Ford Maverick). Якщо японці виведуть Corolla Deck на північноамериканський ринок, поява цієї моделі на українських дорогах стане лише питанням часу, а вітчизняні перегонники швидко налагодять постачання з аукціонів Copart та IAAI.

Для українських автолюбителів концепт Corolla Deck виглядає надзвичайно інтригуюче. В умовах нестабільних цін на пальне та гострої потреби у практичних робочих автомобілях компактний пікап із гібридним двигуном потужністю 122 сили міг би стати хітом. Незалежна задня підвіска чудово впорається з нашими регіональними трасами, а кузов задовольнить потреби дачників, будівельників та малого бізнесу. Комфорт легкового автомобіля, надійність Toyota та мінімальна витрата палива — ідеальний рецепт для нашого ринку. Залишається лише чекати, коли Toyota розширить географію продажів.

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