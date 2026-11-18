Японский автогигант официально подтвердил запуск модели Corolla Deck. Автомобиль получил грузовую платформу, гибридную силовую установку и независимую заднюю подвеску.

Toyota официально превратила свой абсолютный легковой бестселлер в утилитарный грузовик. Японский автогигант подтвердил запуск совершенно новой модели — компактного пикапа Toyota Corolla Deck. Машина построена на базе популярного кроссовера Corolla Cross, но получила открытую грузовую платформу и экономичную гибридную установку, сообщает Motor1.

Многорычажка и гибрид под капотом

Пикапы с несущим кузовом становятся глобальным трендом. В основе Corolla Deck лежит легковая архитектура, но инженеры серьезно перетряхнули базовую «тележку». Если обычный кроссовер Corolla Cross довольствуется простой балкой, то пикап получил независимую заднюю многорычажную подвеску от седана. Это решение абсолютно логично. Грузовику нужна правильная энергоемкость при загрузке платформы.

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На презентации японцы засветили топовую комплектацию XRX с шильдиком HEV. Под капотом пропишется хорошо знакомая гибридная система: 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» работает в тандеме с электродвигателем и компактной батареей на 1,3 кВт·ч. Суммарная отдача установки скромная — всего 122 л.с., которые плавно переваривает фирменная бесступенчатая трансмиссия e-CVT. Внешне новинка отличается массивной горизонтальной планкой на решетке радиатора, отсылая к брутальному дизайну китайского соплатформенника Toyota Frontlander.

Перспективы для Украины

Сборку Corolla Deck наладят на новом предприятии Sorocaba 2 в Бразилии. Старт серийного производства намечен на первую половину 2027 года. Пока пикап официально заявлен только для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, где он будет конкурировать с местными хитами вроде Fiat Toro и грядущего Volkswagen Tukan. Точных цен производитель пока не раскрывает.

Доедет ли эта машина до Украины? В салонах официальных дилеров мы ее вряд ли увидим. У нас балом правят классические кроссоверы уровня Toyota RAV4 и тяжелые рамные пикапы вроде Hilux. Однако формат компактного городского грузовика сейчас стремительно набирает популярность в США (вспомните бешеный успех Ford Maverick). Если японцы выведут Corolla Deck на североамериканский рынок, появление этой модели на украинских дорогах станет лишь вопросом времени, отечественные перегонщики быстро наладят поток с аукционов Copart и IAAI.

Для украинских автолюбителей концепция Corolla Deck выглядит максимально интригующе. В условиях нестабильных цен на топливо и острой потребности в практичных рабочих машинах, компактный пикап с гибридом на 122 силы мог бы стать хитом. Независимая задняя подвеска отлично переварит наши региональные трассы, а кузов закроет потребности дачников, строителей и малого бизнеса. Легковой комфорт, тойотовская надежность и копеечный расход топлива — идеальный рецепт для нашего рынка. Остается лишь ждать, когда Toyota расширит географию продаж.

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