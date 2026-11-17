Кастомный Chevrolet El Camino 1979 года с прозвищем SS Monte Mino стал победителем международного конкурса Hot Wheels Legends Tour 2026. Теперь автомобиль превратят в коллекционную модель Hot Wheels в масштабе 1:64.

Об этом сообщает издание Business Wire.

Победителем глобального финала Hot Wheels Legends Tour 2026 стал американский автолюбитель Мэтт МакЭнтегарт из Тампы, штат Флорида. Его проект обошел конкурентов из разных стран мира и принес США первую победу в конкурсе с 2022 года.

В основе кастомного автомобиля лежит Chevrolet El Camino 1979 года, получивший название SS Monte Mino. При создании проекта автор объединил стилистические элементы трёх моделей Chevrolet — El Camino, Monte Carlo SS и Corvette шестого поколения.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

На воплощение замысла ушло тысячи часов работы. Кузов El Camino установили на модифицированное шасси Chevrolet Corvette 2008 года, а колесную базу удлинили на 30,5 см. МакЭнтегарт самостоятельно разработал и изготовил большинство нестандартных деталей. В частности, он создал широкие колесные арки в стиле Monte Carlo, используя пенопластовые макеты и специальные формы.

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Внешне SS Monte Mino отличается насыщенной бордовой окраской и панелями из кованого углеродного волокна с красным оттенком. Под капотом установлен модифицированный бензиновый двигатель Chevrolet V8 с открытыми впускными патрубками и рядом технических доработок. Автомобиль получил пневматическую подвеску, позволяющую максимально опускать кузов, и 22-дюймовые колесные диски.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

Салон сочетает в себе ретро-стилистику 1980-х годов и современные технологии Corvette. Для него МакЭнтегарт собственноручно изготовил обивку и ряд элементов интерьера.

В случае победы автомобиль войдет в коллекцию Garage of Legends от Hot Wheels. Команда дизайнеров бренда создаст его миниатюрную копию в масштабе 1:64, которая будет продаваться на международном рынке.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

Финал конкурса состоялся 14 ноября 2026 года. В этом году Hot Wheels Legends Tour охватил 19 стран, а участники представили тысячи переделанных автомобилей. Жюри оценивало их по аутентичности, оригинальности замысла и мастерству исполнения.

В число финалистов, занявших следующие места, вошли представители Индонезии, Италии и Чили. Сандранто Гертану, известный как Ачун Оуэн, переделал Morris Mini Van 1961 года в кастомный пикап. Андреа Чонко представил Mazda MX-5 NA 1990 года с широким кузовом в японском стиле, а Андрес Ромеро Маурейра привёз Chevrolet Salaya SP 1992 года — специально построенный гоночный автомобиль с 450-сильным двигателем V8.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

Hot Wheels Legends Tour проводится с 2018 года. Изначально это была серия локальных автомобильных мероприятий в США, посвящённая 50-летию бренда Hot Wheels. Впоследствии конкурс превратился в международный проект, объединяющий автолюбителей и мастеров кастомизации со всего мира. Победители предыдущих лет также получали возможность стать прототипами для серийных коллекционных моделей Hot Wheels.

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