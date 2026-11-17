Кастомний Chevrolet El Camino 1979 року з прізвиськом SS Monte Mino став переможцем міжнародного конкурсу Hot Wheels Legends Tour 2026. Тепер автомобіль перетворять на колекційну модель Hot Wheels у масштабі 1:64.

Про це пише видання Business Wire.

Переможцем глобального фіналу Hot Wheels Legends Tour 2026 став американський автомобільний ентузіаст Метт МакЕнтегарт із Тампи, штат Флорида. Його проєкт обійшов конкурентів із різних країн світу та приніс США першу перемогу в конкурсі з 2022 року.

В основі кастомного автомобіля лежить Chevrolet El Camino 1979 року, який отримав назву SS Monte Mino. Під час створення проєкту автор поєднав стилістичні елементи трьох моделей Chevrolet — El Camino, Monte Carlo SS та Corvette шостого покоління.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

На реалізацію задуму пішли тисячі годин роботи. Кузов El Camino встановили на модифіковане шасі Chevrolet Corvette 2008 року, а колісну базу подовжили на 30,5 см. МакЕнтегарт самостійно розробив і виготовив більшість нестандартних деталей. Зокрема, він створив широкі колісні арки у стилі Monte Carlo, використовуючи пінопластові макети та спеціальні форми.

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Зовні SS Monte Mino вирізняється насиченим бордовим забарвленням і панелями з кованого карбону з червоним відтінком. Під капотом встановлений модифікований бензиновий двигун Chevrolet V8 із відкритими впускними патрубками та низкою технічних доопрацювань. Автомобіль отримав пневматичну підвіску, яка дозволяє максимально опускати кузов, і 22-дюймові колісні диски.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

Салон поєднує ретростилістику 1980-х років із сучасними технологіями Corvette. Для нього МакЕнтегарт власноруч виготовив оббивку та низку інтер'єрних компонентів.

За перемогу автомобіль потрапить до колекції Garage of Legends від Hot Wheels. Команда дизайнерів бренду створить його мініатюрну копію в масштабі 1:64, яку продаватимуть на міжнародному ринку.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

Фінал конкурсу відбувся 14 листопада 2026 року. Цьогорічний Hot Wheels Legends Tour охопив 19 країн, а учасники представили тисячі перероблених автомобілів. Журі оцінювало їх за автентичністю, оригінальністю задуму та майстерністю виконання.

До числа фіналістів, які посіли наступні місця, увійшли представники Індонезії, Італії та Чилі. Сандранто Гертану, відомий як Ачун Оуен, переробив Morris Mini Van 1961 року на кастомний пікап. Андреа Чонко представив Mazda MX-5 NA 1990 року з широким кузовом у японському стилі, а Андрес Ромеро Маурейра привіз Chevrolet Salaya SP 1992 року — спеціально побудований гоночний автомобіль із 450-сильним двигуном V8.

Chevrolet El Camino Фото: Mattel

Hot Wheels Legends Tour проводять із 2018 року. Спочатку це була серія локальних автомобільних заходів у США, присвячена 50-річчю бренду Hot Wheels. Згодом конкурс перетворився на міжнародний проєкт, який об'єднує автомобільних ентузіастів і майстрів кастомізації з усього світу. Переможці попередніх років також отримували можливість стати прототипами для серійних колекційних моделей Hot Wheels.

Раніше у США побудували репліку Ferrari 250 GTO 1962 року на основі Mazda MX-5.

Також Фокус розповідав про незвичайну добірку модифікованих Chevrolet Corvette 1970-х років, які планують продати на аукціоні.