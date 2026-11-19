Амфібія Argo 8x8 Response 1996 року з'явилася на вторинному ринку за ціною вживаного кросовера. Ця машина здатна долати будь-які болота завдяки поєднанню гусеничного приводу та бензинового двигуна Mercury.

На вторинному ринку всюдиходів з’явилася надзвичайно нетипова "капсула часу". За 12 500 доларів (близько 520 000 гривень за поточним курсом) у штаті Мічиган продають 30-річну амфібію Argo 8x8 Response XTV 1996 року випуску. Машина має гусеничний ход, вісім ведучих коліс і повноцінний човновий мотор на кормі, повідомляє Motor1.

Два двигуни та гумові гусениці

Канадська компанія Argo вже понад півстоліття виробляє безкомпромісні всюдиходи. У заводській комплектації ця техніка плаває завдяки обертанню власних коліс із яскраво вираженим протектором, розвиваючи скромну швидкість 5 км/год на відкритій воді. Попередній власник вирішив удосконалити конструкцію: на всі вісім коліс натягнули широкі гумові гусениці для надзвичайної прохідності по болотах та снігу. Оскільки важкі гусениці різко погіршують плавучість і гребний ефект коліс, на задній борт встановили спеціальний транець із додатковим підвісним бензиновим мотором Mercury потужністю 6 кінських сил.

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Головна ж силова установка ховається всередині герметичного пластикового корпусу. Це надійний 627-кубовий карбюраторний агрегат Briggs & Stratton Vanguard, що розвиває потужність 23 к.с. Всюдихід пройшов повне технічне обслуговування перед продажем. Американський власник встановив нову гуму на гусениці, новий акумулятор, одразу дві потужні лебідки та повністю замінив паливні магістралі як для основного, так і для човнового двигуна.

Альтернатива "Шерпам" та квадроциклам

В українських реаліях за півмільйона гривень зазвичай шукають старий кросовер на кшталт Renault Duster, "біт" із США або новий туристичний квадроцикл. Однак для мисливців, рибалок, лісників та військових волонтерів класичний восьмиколісний всюдихід може стати набагато практичнішою покупкою. Конструкція Argo надзвичайно проста в ремонті: тут немає складної електроніки, а запчастини для промислових двигунів Briggs & Stratton коштують копійки. Це робить канадську машину чудовою та бюджетною альтернативою дорогим українським всюдиходам "Шерп" (Sherp).

Сучасні аналоги від самої компанії Argo коштують космічних грошей. Нова базова модель Frontier 650 обійдеться щонайменше у 20 000 доларів, а флагманські комерційні версії на кшталт Conquest Pro перевищують позначку в 55 000 доларів (понад 2,2 млн гривень) без урахування податків. На цьому тлі вінтажна амфібія з човновим мотором виглядає як ідеальна іграшка для найсуворішого бездоріжжя.

Як привезти такого монстра в Україну

Оскільки всюдихід продається з рук приватним власником у Мічигані, а не на традиційних страхових аукціонах на кшталт Copart чи IAAI, процес викупу вимагатиме участі профільних посередників. За океаном машину потрібно оглянути, викупити, завантажити на внутрішній автовоз і доставити до морського порту. Трансатлантична логістика в контейнері до найближчих європейських хабів (наприклад, Гданська, Клайпеди або Бремерхафена) займе близько півтора-двох місяців, звідки Argo вже на спеціальному лафеті поїде в Україну. Головна перевага ситуації — це спецтехніка, яка проходить митне оформлення за зовсім іншими кодами УКТ ЗЗВ, а не за жорсткими тарифами для легкових автомобілів. Однак потенційному покупцеві все одно доведеться додати до початкової ціни в $12 500 щонайменше $3000–$4500 на складну логістику, послуги брокерів, мито та сплату ПДВ.

Нагадаємо, що експерти нещодавно назвали найнадійніші автомобілі 2026 року: до оновленого списку увійшли моделі від Honda, Toyota, Hyundai та Lexus, які вирізняються рекордною довговічністю та без проблем служать своїм власникам понад 10 років.

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