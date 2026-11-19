Амфибия Argo 8x8 Response 1996 года ушла на вторичный рынок по цене подержанного кроссовера. Машина способна преодолевать любые болота благодаря симбиозу гусеничного привода и бензинового мотора Mercury.

На вторичном рынке вездеходов появилась максимально нетипичная капсула времени. За 12 500 долларов (около 520 000 гривен по актуальному курсу) в штате Мичиган продают 30-летнюю амфибию Argo 8x8 Response XTV 1996 года выпуска. Машина получила гусеничный ход, восемь ведущих колес и полноценный лодочный мотор на корме, сообщает Motor1.

Два мотора и резиновые траки

Канадская компания Argo строит бескомпромиссные вездеходы больше полувека. В заводском исполнении эта техника плавает за счет вращения собственных колес с ярко выраженным протектором, выдавая скромные 5 км/ч на открытой воде. Предыдущий владелец решил усовершенствовать схему, на все восемь колес натянули широкие резиновые гусеницы для сверхпроходимости по топким болотам и снегу. Поскольку тяжелые траки резко ухудшают плавучесть и гребной эффект колес, на задний борт установили специальный транец с дополнительным подвесным бензиновым мотором Mercury на 6 лошадиных сил.

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Главная же силовая установка прячется внутри герметичного пластикового корпуса. Это надежный 627-кубовый карбюраторный агрегат Briggs & Stratton Vanguard, выдающий 23 л.с. Вездеход прошел тотальное техническое обслуживание перед продажей. Американский владелец установил новую резину под гусеницы, свежий аккумулятор, сразу две мощные лебедки и полностью заменил топливные магистрали как для основного, так и для лодочного двигателя.

Альтернатива «Шерпам» и квадроциклам

В украинских реалиях за полмиллиона гривен обычно ищут подержанный кроссовер вроде Renault Duster, "биток" из США или свежий туристический квадроцикл. Однако для охотников, рыболовов, лесников и военных волонтеров классический восьмиколесный вездеход может стать куда более практичной покупкой. Конструкция Argo предельно проста в ремонте: тут нет сложной электроники, а запчасти для промышленных моторов Briggs & Stratton стоят копейки. Это делает канадскую машину отличной и бюджетной альтернативой дорогим украинским вездеходам "Шерп" (Sherp).

Современные аналоги от самой Argo стоят космических денег. Новый базовый Frontier 650 обойдется минимум в 20 000 долларов, а флагманские коммерческие версии вроде Conquest Pro пробивают отметку в $55 000 (свыше 2,2 млн гривен) без учета налогов. На этом фоне винтажная амфибия с лодочным мотором выглядит как идеальная игрушка для самого жесткого бездорожья.

Как привезти такого монстра в Украину

Поскольку вездеход продается с рук частным лицом в Мичигане, а не на классических страховых аукционах вроде Copart или IAAI, процесс выкупа потребует участия профильных посредников. За океаном машину нужно осмотреть, выкупить, погрузить на внутренний автовоз и доставить в морской порт. Трансатлантическая логистика в контейнере до ближайших европейских хабов (например, Гданьска, Клайпеды или Бремерхафена) займет около полутора-двух месяцев, откуда Argo уже на специальном лафете поедет в Украину. Главный плюс ситуации — это спецтехника, которая проходит таможенную очистку по совершенно другим кодам УКТ ВЭД, а не по жестким тарифам для легковых авто. Однако потенциальному покупателю все равно придется заложить поверх изначальной цены в $12 500 как минимум $3000–$4500 на сложную логистику, услуги брокеров, пошлину и уплату НДС.

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