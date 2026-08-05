Кроссоверы — в лидерах: названы самые популярные новые авто в Украине в 2026 году (фото)

Украинцы отдают предпочтение моделям с повышенной проходимостью. Среди лидеров авторынка в 2026 году больше всего кроссоверов.

В июле в Украине было продано 5754 новых легковых авто, и подавляющее большинство из них составляли кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Модели с повышенной проходимостью в настоящее время занимают примерно 80 % украинского авторынка. В топ-10 лидеров — сразу девять кроссоверов и внедорожников. Единственное исключение — Skoda Octavia.

Renault Duster по-прежнему пользуется популярностью Фото: Renault

Самый популярный новый автомобиль в Украине — кроссовер Toyota RAV4. В июле как раз стартовали продажи нового поколения этой модели. Второе место занимает Renault Duster, а третье — Skoda Kodiaq. В пятерку лучших также вошли Hyundai Tucson и Volkswagen Touareg.

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Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Самые популярные авто в Украине за июль 2026 года:

Toyota RAV4 — 357 проданных автомобилей. Renault Duster — 286 шт. Skoda Kodiaq — 259 шт. Hyundai Tucson — 232 шт. Volkswagen Touareg — 212 шт. Toyota LC Prado — 189 шт. Toyota Yaris Cross — 185 шт. Skoda Octavia — 184 шт. Mazda CX-5 — 157 шт. Suzuki SX4 — 111 шт.

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