Кроссоверы — в лидерах: названы самые популярные новые авто в Украине в 2026 году (фото)
Украинцы отдают предпочтение моделям с повышенной проходимостью. Среди лидеров авторынка в 2026 году больше всего кроссоверов.
В июле в Украине было продано 5754 новых легковых авто, и подавляющее большинство из них составляли кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Модели с повышенной проходимостью в настоящее время занимают примерно 80 % украинского авторынка. В топ-10 лидеров — сразу девять кроссоверов и внедорожников. Единственное исключение — Skoda Octavia.
Самый популярный новый автомобиль в Украине — кроссовер Toyota RAV4. В июле как раз стартовали продажи нового поколения этой модели. Второе место занимает Renault Duster, а третье — Skoda Kodiaq. В пятерку лучших также вошли Hyundai Tucson и Volkswagen Touareg.
Самые популярные авто в Украине за июль 2026 года:
- Toyota RAV4 — 357 проданных автомобилей.
- Renault Duster — 286 шт.
- Skoda Kodiaq — 259 шт.
- Hyundai Tucson — 232 шт.
- Volkswagen Touareg — 212 шт.
- Toyota LC Prado — 189 шт.
- Toyota Yaris Cross — 185 шт.
- Skoda Octavia — 184 шт.
- Mazda CX-5 — 157 шт.
- Suzuki SX4 — 111 шт.
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