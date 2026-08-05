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Кроссоверы — в лидерах: названы самые популярные новые авто в Украине в 2026 году (фото)

Toyota RAV4 2026 года
Toyota RAV4 — самое популярное новое авто в Украине | Фото: Тарас Брязгунов

Украинцы отдают предпочтение моделям с повышенной проходимостью. Среди лидеров авторынка в 2026 году больше всего кроссоверов.

В июле в Украине было продано 5754 новых легковых авто, и подавляющее большинство из них составляли кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Модели с повышенной проходимостью в настоящее время занимают примерно 80 % украинского авторынка. В топ-10 лидеров — сразу девять кроссоверов и внедорожников. Единственное исключение — Skoda Octavia.

Renault Duster
Renault Duster по-прежнему пользуется популярностью
Фото: Renault

Самый популярный новый автомобиль в Украине — кроссовер Toyota RAV4. В июле как раз стартовали продажи нового поколения этой модели. Второе место занимает Renault Duster, а третье — Skoda Kodiaq. В пятерку лучших также вошли Hyundai Tucson и Volkswagen Touareg.

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Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)
Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Самые популярные авто в Украине за июль 2026 года:

  1. Toyota RAV4 — 357 проданных автомобилей.
  2. Renault Duster — 286 шт.
  3. Skoda Kodiaq — 259 шт.
  4. Hyundai Tucson — 232 шт.
  5. Volkswagen Touareg — 212 шт.
  6. Toyota LC Prado — 189 шт.
  7. Toyota Yaris Cross — 185 шт.
  8. Skoda Octavia — 184 шт.
  9. Mazda CX-5 — 157 шт.
  10. Suzuki SX4 — 111 шт.

Кстати, Фокус выбрал самые дешевые новые гибриды на украинском рынке.

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