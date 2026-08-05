Кросовери — у лідерах: названо найпопулярніші нові авто в Україні у 2026 році (фото)
Українці надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Серед лідерів авторинку у 2026 році найбільше кросоверів.
За липень в Україні продали 5754 нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Моделі підвищеної прохідності наразі займають приблизно 80% українського авторинку. У топ 10 лідерів — одразу дев'ять кросоверів і позашляховиків. Єдиний виняток — Skoda Octavia.
Найпопулярніший новий автомобіль в Україні — кросовер Toyota RAV4. У липні якраз стартували продажі нового покоління моделі. Друге місце посідає Renault Duster, а третє — Skoda Kodiaq. До п'ятірки кращих також увійшли Hyundai Tucson та Volkswagen Touareg.Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за липень 2026 року:
- Toyota RAV4 — 357 проданих автомобілів.
- Renault Duster — 286 од.
- Skoda Kodiaq — 259 од.
- Hyundai Tucson — 232 од.
- Volkswagen Touareg — 212 од.
- Toyota LC Prado — 189 од.
- Toyota Yaris Cross — 185 од.
- Skoda Octavia — 184 од.
- Mazda CX-5 — 157 од.
- Suzuki SX4 — 111 од.
До речі, Фокус обрав найдешевші нові гібриди на українському ринку.
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