Кросовери — у лідерах: названо найпопулярніші нові авто в Україні у 2026 році (фото)

Українці надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Серед лідерів авторинку у 2026 році найбільше кросоверів.

За липень в Україні продали 5754 нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Моделі підвищеної прохідності наразі займають приблизно 80% українського авторинку. У топ 10 лідерів — одразу дев'ять кросоверів і позашляховиків. Єдиний виняток — Skoda Octavia.

Renault Duster залишається популярним Фото: Renault

Найпопулярніший новий автомобіль в Україні — кросовер Toyota RAV4. У липні якраз стартували продажі нового покоління моделі. Друге місце посідає Renault Duster, а третє — Skoda Kodiaq. До п'ятірки кращих також увійшли Hyundai Tucson та Volkswagen Touareg.

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Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Найпопулярніші авто в Україні за липень 2026 року:

Toyota RAV4 — 357 проданих автомобілів. Renault Duster — 286 од. Skoda Kodiaq — 259 од. Hyundai Tucson — 232 од. Volkswagen Touareg — 212 од. Toyota LC Prado — 189 од. Toyota Yaris Cross — 185 од. Skoda Octavia — 184 од. Mazda CX-5 — 157 од. Suzuki SX4 — 111 од.

До речі, Фокус обрав найдешевші нові гібриди на українському ринку.

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