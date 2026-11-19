Компанія BYD повторила легендарний рекламний трюк Volkswagen, ускладнивши завдання до межі. Рамний гібрид Denza Bao 5 відбуксирував гігантський літак, балансуючи на одній стороні підвіски з баластом у салоні.

Китайський автогігант BYD вирішив затьмарити легендарний рекламний трюк Volkswagen 2006 року. Якщо тоді німецький Touareg з повним приводом тягнув за собою пасажирський літак Boeing 747, то зараз азіати повторили цей подвиг на своєму рамному гібридному позашляховику Denza Bao 5 (на деяких ринках просто B5). Але є один божевільний нюанс: важкий 180-тонний літак буксирували на машині, у якої фізично бракувало половини коліс, повідомляє Autoblog.

90 тонн навантаження на одну шину

Щоб реалізувати цей фізично неможливий сценарій, інженери провели два етапи британських заїздів. Спочатку Denza B5 позбавили одного заднього колеса, завантаживши в салон рівно дві тонни баласту. Навантаження на решту шин склало 60 тонн, потім китайці пішли ва-банк: зняли обидва праві колеса, збільшивши баласт до 4500 кілограмів. У підсумку розрахунковий тиск на кожну з двох лівих шин досяг фантастичних 90 тонн, що еквівалентно вазі п’ятнадцяти дорослих слонів. Важкий баласт у салоні був життєво необхідний, щоб шини зберігали міцне зчеплення з асфальтом і не зривалися в пробуксовку під час старту з величезною масою на жорсткому зчепленні.

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Гідравліка та 536 "коней" під капотом

Позашляховик BYD протягнув 180-тонний Boeing на двох колесах

Уся магія полягає в інноваційній гідропневматичній підвісці DiSus-P, яка дозволяє змінювати кліренс і здатна утримувати важкий кузов навіть без двох опорних точок. Під капотом позашляховика працює плагін-гібридна (PHEV) установка. Класичний 1,5-літровий бензиновий турбодвигун у поєднанні з двома потужними електродвигунами сумарно видає 536 к.с. і вражаючі 760 Н·м крутного моменту. Розумна електроніка перерозподіляла тягу виключно на ліву вісь, що дозволило позашляховику без проблем протягнути авіалайнер на 1,6 кілометра.

"Сірий" імпорт та перспективи в Україні

В Україні преміальний суббренд Denza (спільне підприємство BYD та концерну Mercedes-Benz) офіційно не представлений. Однак на наших дорогах кількість нових китайських "електромобілів" та гібридів зростає у геометричній прогресії. "Сірі" автосалони масово завозять автовозами з Китаю схожі моделі, такі як BYD Song Plus і Tang.

У Великій Британії топова версія Denza B5 коштує майже 4,3 мільйона гривень ($104 910). Українцям буде набагато вигідніше замовляти цей розкішний автомобіль з рамною рамою безпосередньо з КНР, оминаючи жадібні європейські націнки. Інтелектуальна пневмопідвіска з такою вантажопідйомністю легко "проковтне" будь-які ями на наших регіональних трасах. А величезний гібридний запас ходу з можливістю заряджати акумулятор від ДВС назавжди вирішить проблему пошуку зарядних станцій під час жорстких відключень електроенергії.

Нагадаємо, що нещодавно Фокус писав про повернення легендарного спортивного кросовера Volkswagen T-Roc R. Німецький виробник перетворив звичайний компактний кросовер на безкомпромісний екстремальний болід із 329-сильною гібридною системою.

А також ми опублікували рейтинг, у якому експерти назвали найнадійніші автомобілі 2026 року. До списку увійшли 4 моделі від брендів Honda, Toyota, Hyundai та Lexus, які вирізняються рекордною довговічністю та здатні без проблем прослужити понад 10 років.