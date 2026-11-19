Компания BYD повторила легендарный рекламный трюк Volkswagen, усложнив задачу до предела. Рамный гибрид Denza Bao 5 отбуксировал гигантский самолет, балансируя на одной стороне подвески с балластом в салоне.

Китайский автогигант BYD решил затмить легендарный рекламный трюк Volkswagen 2006 года. Если тогда немецкий Touareg на полном приводе тянул за собой пассажирский лайнер Boeing 747, то сейчас азиаты повторили этот подвиг на своем рамном гибридном внедорожнике Denza Bao 5 (на некоторых рынках просто B5). Но есть один безумный нюанс, тяжеленный 180-тонный самолет буксировали на машине, у которой физически отсутствовала половина колес, сообщает Autoblog.

90 тонн нагрузки на одну шину

Для реализации этого физически невозможного сценария инженеры провели два этапа британских заездов. Сначала Denza B5 лишили одного заднего колеса, загрузив в салон ровно две тонны балласта. Нагрузка составила 60 тонн на оставшиеся шины, затем китайцы пошли ва-банк: сняли оба правых колеса, увеличив балласт до 4500 килограммов. В итоге расчетное давление на каждую из двух левых покрышек достигло фантастических 90 тонн, что эквивалентно весу пятнадцати взрослых слонов. Тяжелый балласт в салоне был жизненно необходим, чтобы шины сохраняли жесткий зацеп с асфальтом и не срывались в пробуксовку при старте с огромной массой на жесткой сцепке.

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Гидравлика и 536 «лошадей» под капотом

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Вся магия кроется в инновационной гидропневматической подвеске DiSus-P, которая позволяет менять клиренс и способна удерживать тяжелый кузов даже без двух опорных точек. Под капотом внедорожника работает плагин-гибридная (PHEV) установка. Классический 1,5-литровый бензиновый турбомотор в паре с двумя мощными электродвигателями суммарно выдают 536 л.с. и сокрушительные 760 Н·м крутящего момента. Умная электроника перераспределяла тягу исключительно на левую ось, позволив внедорожнику без проблем протянуть авиалайнер 1,6 километра.

Серый импорт и перспективы в Украине

В Украине премиальный суббренд Denza (совместное предприятие BYD и концерна Mercedes-Benz) официально не представлен. Однако на наших дорогах количество свежих китайских «электричек» и гибридов растет в геометрической прогрессии. Серые автосалоны массово тянут автовозами из Китая родственные модели вроде BYD Song Plus и Tang.

В Великобритании топовая версия Denza B5 оценивается почти в 4,3 миллиона гривен ($104 910). Украинцам будет гораздо выгоднее заказывать эту роскошную рамную машину напрямую из КНР, минуя жадные европейские наценки. Интеллектуальная пневмоподвеска с такой грузоподъемностью легко «проглотит» любые ямы на наших региональных трассах. А огромный гибридный запас хода с возможностью заряжать батарею от ДВС навсегда закроет вопрос с поиском зарядных станций во время жестких блэкаутов.

Напомним, что недавно Фокус писал про возвращение легендарного спортивного кроссовера Volkswagen T-Roc R. Немецкий производитель превратил обычный компактный паркетник в бескомпромиссный экстремальный болид с 329-сильной гибридной системой.

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