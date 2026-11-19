Volkswagen представил новый T-Roc R мощностью 329 к. с. Спортивный кроссовер получил модернизированный турбодвигатель, 48-вольтовую гибридную систему и полный привод 4MOTION.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый Volkswagen T-Roc R стал самым мощным внедорожником марки, который в настоящее время продается в Европе. Модель второго поколения получила не только спортивные изменения во внешнем виде, но и существенно доработанную силовую установку. Это первый автомобиль линейки R с системой мягкого гибрида.

Под капотом установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель EA888 последней версии evo5. Он развивает 329 к. с. и 420 Нм крутящего момента. Главной особенностью силовой установки стало сочетание турбокомпрессора с изменяемой геометрией и электрического нагнетателя.

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2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

Электрический компрессор помогает создавать необходимое давление наддува на низких оборотах, пока обычный турбокомпрессор ещё не вышел на оптимальный режим работы. Благодаря этому Volkswagen стремится сократить задержку реакции двигателя на нажатие педали газа.

48-вольтовая система дополнена стартер-генератором с ременным приводом. Он накапливает энергию при торможении и замедлении, которую впоследствии можно использовать для работы электрического компрессора. Система также позволяет временно отключать двигатель при движении накатом.

Максимальный крутящий момент доступен уже с 1900 об/мин. Мощность передается на все четыре колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач DSG с двумя сцеплениями. Механическая коробка передач для этой новинки не предусмотрена.

2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

За управляемость отвечает система полного привода 4MOTION с распределителем крутящего момента R-Performance Torque Splitter. Она способна независимо передавать тягу на каждое из задних колес, помогая автомобилю лучше проходить повороты.

Разгон Volkswagen T-Roc R до 100 км/ч занимает 5 секунд, а максимальная скорость ограничена электронным ограничителем на отметке 250 км/ч.

Volkswagen T-Roc R получил специальный режим для Нюрбургринга

Водителю доступно несколько режимов движения, в том числе Race, Special и Drift. Последний позволяет использовать возможности распределителя тяги для контролируемого заноса на закрытых трассах. Система может направлять больше мощности на внешнее заднее колесо при прохождении поворота.

Режим Special был разработан специально для трассы Нюрбургринг Нордшляйфе. Он изменяет настройки силовой установки и адаптивной подвески DCC с учётом особенностей этого автодрома.

В стандартную комплектацию также вошли адаптивная подвеска, прогрессивное рулевое управление и тормозная система с 18-дюймовыми тормозными механизмами. Инженеры доработали шасси, чтобы обеспечить кроссоверу более точную реакцию на действия водителя.

2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

Внешне спортивную версию можно узнать по более агрессивному переднему бамперу, специальному заднему диффузору, глянцево-черным декоративным элементам и синим тормозным суппортам. Завершают образ четыре выхлопные трубы.

В стандартной комплектации автомобиль оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками. За дополнительную плату можно заказать 20-дюймовые кованые диски и титановую выхлопную систему Akrapovič.

Фирменным цветом модели по-прежнему остается Lapiz Blue. Также покупатели смогут выбрать цвета Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey Metallic и Grenadilla Black Metallic. Для большинства цветовых вариантов предусмотрена возможность заказать контрастную черную крышу.

В салоне установлены спортивные сиденья с синей отстрочкой и логотипами R. Кроссовер получил специальный руль с подрулевыми переключателями передач и синей кнопкой R.

2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

Цифровая приборная панель Digital Cockpit Pro отображает дополнительную информацию для спортивного вождения. Среди доступных функций — GPS-таймер кругов, акселерометр, рекомендации по переключению передач и визуализация распределения крутящего момента между колесами.

Volkswagen добавил и необычную функцию запуска двигателя. Если удерживать кнопку запуска не менее 1,5 секунды, не нажимая на тормоз, а затем запустить двигатель в обычном режиме, он на короткое время повысит обороты до 3000 об/мин. Выхлопная система также приобрела более глубокое звучание и характерные хлопки при сбросе газа.

Сколько стоит Volkswagen T-Roc R

В Германии стартовая цена нового Volkswagen T-Roc R составляет 59 995 евро (примерно 3,0 млн грн). Предварительные заказы начнут принимать 19 ноября 2026 года.

Издание Motor1 отмечает, что на фоне постепенного перехода Volkswagen на электромобили новый T-Roc R может оказаться последней полностью новой моделью спортивного подразделения R с двигателем внутреннего сгорания. В то же время Golf R, как ожидается, останется в модельном ряду и, возможно, получит ещё одно обновление.

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