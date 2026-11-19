Volkswagen представив новий T-Roc R потужністю 329 к. с. Спортивний кросовер отримав модернізований турбодвигун, 48-вольтову гібридну систему та повний привод 4MOTION.

Про це пише видання Motor1.

Новий Volkswagen T-Roc R став найпотужнішим позашляховиком марки, який нині продається в Європі. Модель другого покоління отримала не лише спортивні зміни зовні, а й суттєво доопрацьовану силову установку. Це перший автомобіль лінійки R із системою м’якого гібрида.

Під капотом встановлений 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун EA888 останньої версії evo5. Він розвиває 329 к. с. і 420 Нм крутного моменту. Головною особливістю силової установки стало поєднання турбокомпресора зі змінною геометрією та електричного нагнітача.

2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

Електричний компресор допомагає створювати необхідний тиск наддуву на низьких обертах, поки звичайний турбокомпресор ще не вийшов на оптимальний режим роботи. Завдяки цьому Volkswagen прагне зменшити затримку реакції двигуна на натискання педалі газу.

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48-вольтова система доповнена стартер-генератором із ремінним приводом. Він накопичує енергію під час гальмування та уповільнення, яку згодом можна використовувати для роботи електричного компресора. Система також дозволяє тимчасово вимикати двигун під час руху накатом.

Максимальний крутний момент доступний уже з 1900 об/хв. Потужність передається на всі чотири колеса через семиступеневу автоматичну трансмісію DSG із двома зчепленнями. Механічної коробки передач для новинки не передбачено.

2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

За керованість відповідає система повного приводу 4MOTION із розподільником крутного моменту R-Performance Torque Splitter. Вона здатна незалежно передавати тягу на кожне із задніх коліс, допомагаючи автомобілю краще проходити повороти.

Розгін Volkswagen T-Roc R до 100 км/год займає 5 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Volkswagen T-Roc R отримав спеціальний режим для Нюрбургринга

Водієві доступні кілька режимів руху, серед яких Race, Special і Drift. Останній дозволяє використовувати можливості розподільника тяги для контрольованого занесення на закритих трасах. Система може спрямовувати більше потужності на зовнішнє заднє колесо під час проходження повороту.

Режим Special розробили спеціально для траси Нюрбургринг Нордшляйфе. Він змінює налаштування силової установки та адаптивної підвіски DCC з урахуванням особливостей цього автодрому.

До стандартного оснащення також увійшли адаптивна підвіска, прогресивне кермове управління та гальмівна система з 18-дюймовими механізмами. Інженери доопрацювали шасі, щоб забезпечити кросоверу більш точні реакції на дії водія.

2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

Зовні спортивну версію можна впізнати за агресивнішим переднім бампером, спеціальним заднім дифузором, глянцево-чорними декоративними елементами та синіми гальмівними супортами. Завершують образ чотири вихлопні патрубки.

Стандартно автомобіль комплектується 19-дюймовими легкосплавними дисками. За доплату доступні 20-дюймові ковані колеса та титанова вихлопна система Akrapovič.

Фірмовим кольором моделі залишається Lapiz Blue. Також покупці зможуть обрати Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey Metallic і Grenadilla Black Metallic. Для більшості варіантів забарвлення передбачена можливість замовити контрастний чорний дах.

У салоні встановлені спортивні сидіння із синьою прострочкою та логотипами R. Кросовер отримав спеціальне кермо з підкермовими перемикачами передач і синьою кнопкою R.

2027 Volkswagen T-Roc R Фото: Volkswagen

Цифрова панель приладів Digital Cockpit Pro відображає додаткову інформацію для спортивного водіння. Серед доступних функцій — GPS-таймер кіл, акселерометр, рекомендації щодо перемикання передач і візуалізація розподілу крутного моменту між колесами.

Volkswagen додав і незвичайну функцію запуску двигуна. Якщо утримувати кнопку старту щонайменше 1,5 секунди без натискання на гальмо, а потім запустити мотор у звичайному режимі, він короткочасно підвищить оберти до 3000 об/хв. Вихлопна система також отримала глибше звучання та характерні хлопки під час скидання газу.

Скільки коштує Volkswagen T-Roc R

У Німеччині стартова ціна нового Volkswagen T-Roc R становить 59 995 євро (приблизно 3,0 млн грн). Попередні замовлення починають приймати 19 листопада 2026 року.

Видання Motor1 звертає увагу, що на тлі поступового переходу Volkswagen на електромобілі новий T-Roc R може виявитися останньою повністю новою моделлю спортивного підрозділу R із двигуном внутрішнього згоряння. Водночас Golf R, як очікується, залишиться в модельному ряду та потенційно отримає ще одне оновлення.

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