Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження через екстремальні снігопади. Розбираємося, як правильно підготувати свій автомобіль, щоб не замерзнути на трасі під час зимової бурі.

Національна метеорологічна служба США (NWS) опублікувала екстрене штормове попередження. На гірські регіони обрушилася потужна снігова буря, яка принесе до півметра снігу та штормовий вітер, паралізувавши рух на ключових магістралях країни, включаючи міжштатну трасу I-80. Цей заокеанський погодний апокаліпсис — ідеальний привід для українських водіїв переглянути свою підготовку до майбутньої зими, повідомляє Autoblog.

Півметрові кучугури та нульова видимість

За прогнозами американських синоптиків, у горах Уосатч (штат Юта) випаде від 25 до 50 сантиметрів снігу. Ситуацію критично погіршують штормові пориви вітру до 72 км/год (45 миль на годину). У таких умовах на трасах виникає сильна низова хуртовина, миттєво утворюються снігові замети, а видимість падає практично до нуля. Дорожня поліція США перекриває гірські перевали, закликаючи водіїв відмовитися від будь-яких поїздок.

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Українським автомобілістам такі сценарії теж добре знайомі: раптові снігові бурі регулярно паралізують трасу Київ—Одеса або гірські перевали в Карпатах, де сотні машин стають заручниками стихії. Досвід американських далекобійників і рятувальників диктує суворі правила: до екстремальної зими потрібно готуватися заздалегідь, і банальної заміни літніх шин на зимові тут не обійтися.

Зимовий набір для виживання у багажнику

Якщо ви часто їздите українськими регіональними трасами в холодну пору року, ваш багажник має бути укомплектований на випадок раптового багатогодинного затору в глухій хуртовині. Головне правило — завжди тримати бак заповненим щонайменше наполовину (або не розряджати акумулятор електромобіля "до нуля"). Працюючий двигун або тягова батарея — це ваше єдине джерело життєдайного тепла.

Обов’язково покладіть у багажник міцну штикову лопату, надійний буксирувальний трос, дроти для "запуску двигуна" та теплий плед. Рятувальники також настійно рекомендують брати з собою потужний ліхтар, запас питної води та калорійний перекус. Повний привід вашого кросовера, безперечно, допоможе виїхати з нерозчищеного двору в Києві чи Дніпрі, але на обмерзлій трасі закони фізики однакові для всіх. Дотримуйтесь збільшеної дистанції, уникайте різких гальмувань і пам’ятайте: найкраща поїздка під час штормового попередження — та, яку ви скасували.

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