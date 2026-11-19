Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение из-за экстремальных снегопадов. Разбираем, как правильно укомплектовать свой автомобиль, чтобы не замерзнуть на трассе во время зимней бури.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) выпустила экстренное штормовое предупреждение. На горные регионы обрушилась мощная снежная буря, которая принесет до полуметра снега и штормовой ветер, парализуя движение на ключевых магистралях страны, включая межштатную трассу I-80. Этот заокеанский погодный апокалипсис — идеальный повод для украинских водителей пересмотреть свою подготовку к грядущей зиме, сообщает Autoblog.

Полуметровые сугробы и нулевая видимость

По прогнозам американских синоптиков, в горах Уосатч (штат Юта) выпадет от 25 до 50 сантиметров снега. Ситуацию критически усугубляют штормовые порывы ветра до 72 км/ч (45 миль в час). В таких условиях на трассах возникает сильная низовая метель, моментально образуются снежные переметы, а видимость падает практически до нуля. Дорожная полиция США перекрывает горные перевалы, призывая водителей отказаться от любых поездок.

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Украинским автомобилистам подобные сценарии тоже хорошо знакомы, внезапные снежные бури регулярно парализуют трассу Киев-Одесса или горные перевалы в Карпатах, где сотни машин становятся заложниками стихии. Опыт американских дальнобойщиков и спасателей диктует жесткие правила: к экстремальной зиме нужно готовиться заранее, и банальной заменой летней резины на зимнюю тут не обойтись.

Зимний набор выживания в багажнике

Если вы часто ездите по украинским региональным трассам в холодное время года, ваш багажник должен быть укомплектован на случай внезапной многочасовой пробки в глухой метели. Главное правило — всегда держать бак полным как минимум наполовину (или не разряжать батарею электрокара «в ноль»). Работающий двигатель или тяговая батарея — это ваш единственный источник живительного тепла.

Обязательно бросьте в багажник прочную штыковую лопатку, надежный буксировочный трос, провода для «прикуривания» и теплый плед. Спасатели также настоятельно рекомендуют возить с собой мощный фонарь, запас питьевой воды и калорийный перекус. Полный привод вашего кроссовера безусловно поможет выехать из нерасчищенного двора в Киеве или Днепре, но на обледенелой трассе законы физики одинаковы для всех. Держите увеличенную дистанцию, избегайте резких торможений и помните: лучшая поездка в штормовое предупреждение — та, которую вы отменили.

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