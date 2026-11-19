Lamborghini представила Temerario Spyder — открытую версию суперкара мощностью 907 к. с. Новинка получила складную жесткую крышу, конструкция которой позволила сохранить управляемость купе.

Об этом сообщает издание Motor1.

Главной особенностью Lamborghini Temerario Spyder стала необычная конструкция крыши. В отличие от традиционных решений, он складывается вертикально и убирается за сиденьями. Благодаря этому автомобиль сохраняет практически неизменный центр тяжести, а его поведение на дороге должно соответствовать версии купе.

Производитель поясняет, что ранее от сложных жестких крыш отказывались из-за их веса и конструктивной сложности. Однако для Temerario Spyder инженеры разработали другой механизм. При складывании крыша опускается за сиденьями, не смещаясь в направлении задней части автомобиля.

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Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Такое решение снижает центр тяжести на 3 мм. Для сравнения: традиционная схема хранения крыши, по данным Lamborghini, повышает его на 7 мм и смещает назад на 11 мм. Это важно для сохранения баланса и управляемости суперкара.

Крыша приводится в действие электрическими механизмами, работающими практически бесшумно. Водитель может складывать или раскладывать его на скорости до 50 км/ч. Для комфортной езды с открытым верхом в холодную погоду предусмотрена система обогрева шеи, которая нагревается до 45 градусов по Цельсию.

Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Жесткая конструкция крыши позволяет сохранить профиль кузова, пропорции и акустический комфорт салона на уровне купе. По словам директора по дизайну Automobili Lamborghini Митджи Боркерта, одной из самых сложных задач было интегрировать сложный механизм так, чтобы он не нарушал целостность внешнего вида Temerario. В то же время компания хотела, чтобы двигатель V8 оставался заметной частью дизайна автомобиля.

Lamborghini Temerario Spyder развивает мощность 907 к. с.

Силовая установка открытой версии полностью повторяет конструкцию купе. Она состоит из 4,0-литрового бензинового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и трёх электродвигателей с осевым магнитным потоком.

Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Суммарная мощность гибридной системы составляет 907 л. с., а крутящий момент достигает 800 Нм. Двигатель способен разгоняться до 10 000 об/мин, а при использовании системы Launch Control этот показатель кратковременно увеличивается до 10 250 об/мин.

Lamborghini Temerario Spyder разгоняется с места до 100 км/ч за 2,8 секунды. Максимальная скорость составляет 343 км/ч. Водитель может выбирать между различными режимами движения, адаптируя реакции силовой установки к своим предпочтениям.

Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Для тех, кому важен звук двигателя, Lamborghini предлагает опциональную выхлопную систему от Akrapovič. Она изготовлена из титана и призвана более ярко передавать звучание V8. На низких оборотах звук становится глубже, а с увеличением оборотов — выше и резче.

Пакет Alleggerita снижает вес суперкара

Для Temerario Spyder доступен пакет Alleggerita, направленный на снижение массы автомобиля. Он предусматривает использование деталей из углепластика, в частности переднего сплиттера, задней крышки моторного отсека, панелей днища и накладок на пороги.

Дополнительные элементы из этого материала присутствуют на дверных панелях и подножке переднего пассажира. Еще одним вариантом являются карбоновые колесные диски. Они не только уменьшают общую массу, но и сокращают неподрессоренную массу, что положительно влияет на работу подвески.

Temerario Spyder пополнит семейство суперкаров Lamborghini и станет открытой альтернативой купе. По информации Motor1, его цена будет примерно на 3% выше стоимости закрытой версии.

Фото: Lamborghini

В компании рассчитывают на высокий спрос. Обычно около 40 % покупателей моделей Lamborghini выбирают версии с открытым верхом, тогда как остальные отдают предпочтение купе. Производитель ожидает, что благодаря сохранению характеристик и комфорта Temerario Spyder сможет сравниться по популярности с закрытой версией или даже превзойти её.

Новинка продолжает традицию открытых суперкаров Lamborghini, которая берет свое начало от концепта Miura Roadster 1968 года и серийной модели Silhouette 1976 года. Позже к этой линейке присоединились открытые версии моделей Jalpa, Diablo, Gallardo и Huracán.

Ранее мы рассказывали о редком Lamborghini Silhouette, выпущенном ограниченным тиражом и ставшем первым серийным суперкаром этой марки с открытым верхом.

Кроме того, Фокус писал о лимитированном суперкаре Audi Nuvolari стоимостью 700 тысяч долларов. Новинка будет оснащена гибридной силовой установкой V8 от Lamborghini Temerario.