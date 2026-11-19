Lamborghini представила Temerario Spyder — відкриту версію суперкара потужністю 907 к. с. Новинка отримала складаний жорсткий дах, конструкція якого допомогла зберегти керованість купе.

Про це пише видання Motor1.

Головною особливістю Lamborghini Temerario Spyder стала незвичайна конструкція даху. На відміну від традиційних рішень, він складається вертикально та ховається за сидіннями. Завдяки цьому автомобіль зберігає майже незмінний центр ваги, а його поведінка на дорозі має відповідати версії купе.

Виробник пояснює, що від складних жорстких дахів раніше відмовлялися через їхню вагу та конструктивну складність. Однак для Temerario Spyder інженери розробили інший механізм. Під час складання дах опускається за сидіннями, не зміщуючись у напрямку задньої частини автомобіля.

Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Таке рішення знижує центр ваги на 3 мм. Для порівняння, традиційна схема зберігання даху, за даними Lamborghini, підвищує його на 7 мм і зміщує назад на 11 мм. Це важливо для збереження балансу та керованості суперкара.

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Дах приводиться в дію електричними механізмами, які працюють майже безшумно. Водій може складати або розкладати його на швидкості до 50 км/год. Для комфортної їзди з відкритим верхом у холодну погоду передбачена система обігріву шиї, яка нагрівається до 45 градусів Цельсія.

Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Жорстка конструкція даху дає змогу зберегти профіль кузова, пропорції та акустичний комфорт салону на рівні купе. За словами директора з дизайну Automobili Lamborghini Мітджі Боркерта, одним із найскладніших завдань було інтегрувати складний механізм так, щоб він не порушував цілісності зовнішнього вигляду Temerario. Водночас компанія хотіла залишити двигун V8 помітною частиною дизайну автомобіля.

Lamborghini Temerario Spyder має 907 к. с.

Силова установка відкритої версії повністю повторює купе. Вона складається з 4,0-літрового бензинового двигуна V8 із подвійним турбонаддувом і трьох електромоторів з осьовим магнітним потоком.

Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Сумарна потужність гібридної системи становить 907 к. с., а крутний момент сягає 800 Нм. Двигун здатний розкручуватися до 10 000 об/хв, а під час використання системи Launch Control цей показник короткочасно збільшується до 10 250 об/хв.

Lamborghini Temerario Spyder розганяється з місця до 100 км/год за 2,8 секунди. Максимальна швидкість становить 343 км/год. Водій може обирати між різними режимами руху, адаптуючи реакції силової установки до своїх уподобань.

Lamborghini Temerario Spyder Фото: Lamborghini

Для тих, кому важливий звук двигуна, Lamborghini пропонує опційну вихлопну систему від Akrapovič. Вона виготовлена з титану та має виразніше передавати звучання V8. На низьких обертах звук стає глибшим, а зі збільшенням обертів — вищим і різкішим.

Пакет Alleggerita зменшує вагу суперкара

Для Temerario Spyder доступний пакет Alleggerita, орієнтований на зниження маси автомобіля. Він передбачає використання деталей із вуглепластику, зокрема переднього сплітера, задньої кришки моторного відсіку, панелей днища та накладок на пороги.

Додаткові елементи з цього матеріалу з'являються на дверних панелях і підставці для ніг переднього пасажира. Ще одним варіантом є карбонові колісні диски. Вони не лише зменшують загальну масу, а й скорочують непідресорену вагу, що позитивно впливає на роботу підвіски.

Temerario Spyder поповнить сімейство суперкарів Lamborghini та стане відкритою альтернативою купе. За інформацією Motor1, його ціна приблизно на 3% перевищуватиме вартість закритої версії.

Фото: Lamborghini

У компанії розраховують на високий попит. Зазвичай близько 40% покупців моделей Lamborghini обирають версії з відкритим дахом, тоді як решта віддає перевагу купе. Виробник очікує, що завдяки збереженню характеристик і комфорту Temerario Spyder зможе зрівнятися за популярністю із закритою версією або навіть перевершити її.

Новинка продовжує традицію відкритих суперкарів Lamborghini, яка бере початок від концепту Miura Roadster 1968 року та серійної Silhouette 1976 року. Пізніше до цього сімейства приєдналися відкриті версії Jalpa, Diablo, Gallardo та Huracán.

Раніше ми розповідали про рідкісний Lamborghini Silhouette, який випустили обмеженим тиражем і який став першим серійним суперкаром марки з відкритим дахом.

Також Фокус писав про лімітований суперкар Audi Nuvolari за 700 тисяч доларів. Новинка отримає гібридну силову установку V8 від Lamborghini Temerario.