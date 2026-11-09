Lamborghini приховує рідкісну перлину: цей суперкар випустили тиражем лише 54 авто

Lamborghini Silhouette, представлений у 1976 році, став першим серійним автомобілем бренду з відкритим верхом. За весь час виробництва італійська компанія зібрала лише 54 екземпляри цієї моделі.

Про це пише видання Autoblog.

Прем'єра Silhouette відбулася на Женевському автосалоні. За основу для новинки взяли Lamborghini Urraco, а дизайн розробила відома італійська студія Bertone. Авто отримало двомісний салон, середньомоторне компонування та знімний дах типу тарга.

Розробники не обмежилися демонтажем даху. Вони змінили пропорції кузова, розширили колісні арки та додали нові аеродинамічні елементи. Також посилили конструкцію кузова, встановили жорсткіші пружини й амортизатори, щоб компенсувати відсутність повноцінного даху.

Lamborghini Silhouette Фото: Lamborghini

Знімна панель даху виготовлялася із синтетичного матеріалу. Її можна було від'єднати від рамки лобового скла та задньої дуги безпеки й розмістити у спеціальному відсіку за сидіннями. Для фіксації передбачили окремі кріплення.

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Інтер'єр Silhouette також відрізнявся від Urraco. Автомобіль отримав оновлену передню панель, інше розташування приладів, нові сидіння та оздоблення. Інженери окремо досліджували потоки повітря навколо кузова, щоб під час їзди без даху пасажирам було комфортно.

Під капотом встановили 2,0-літровий V8 від Urraco потужністю 265 к. с. Двигун працював у парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач.

Lamborghini Silhouette Фото: Lamborghini

Попри незвичайну конструкцію, комерційного успіху модель не досягла. Lamborghini переживала складний період, а відповідність американським нормам безпеки та викидів стала додатковою перешкодою для продажів. У результаті виробництво обмежилося 54 автомобілями.

Сьогодні Silhouette залишається рідкісною моделлю в історії Lamborghini та затребуваним екземпляром серед колекціонерів. Саме з неї почалася історія серійних відкритих суперкарів італійської марки.

Раніше дизайнер Лука Серафіні продемонстрував власне бачення Audi A8 нового покоління. У цифровому проєкті він поєднав звичні пропорції флагманського седана з лаконічним дизайном концепту Concept C. Однак у самій Audi поки не визначилися з майбутнім наступника моделі.

Тим часом Toyota представила концептуальний Crown Signia GT-S Performance, який отримав більш спортивне оформлення зі збереженням практичності сімейного авто. Серед його особливостей — занижена підвіска, 21-дюймові диски, потужніші гальма та змінені кузовні елементи.