Audi A8, яким його ще не бачили: дизайнер показав розкішний седан у стилі Concept C

Дизайнер Лука Серафіні представив цифровий проєкт майбутнього Audi A8, поєднавши класичні пропорції флагманського седана з мінімалістичним стилем концепту Concept C. Тим часом Audi ще не визначилася з долею наступного покоління моделі.

Про це пише видання Motor1.

Серафіні спробував переосмислити зовнішність Audi A8, зберігши характерні риси великого представницького седана, але надавши йому виразнішого та сучаснішого вигляду. Результат він опублікував у своєму Instagram.

Основою для проєкту став концепт Audi Concept C, який вирізняється стриманим мінімалістичним оформленням. Дизайнер прагнув передати відчуття розкоші не за допомогою традиційного хрому та глянцевих поверхонь, а завдяки незвичним матеріалам, оздобленню й контрастам.

Audi A8 Rendering Фото: Luca Serafini/Instagram

У проєкті використано металеві елементи решітки радіатора, вертикальну декоративну деталь на боковині та диски з оздобленням під шліфований метал. Вони контрастують із м'яким блакитним кольором кузова. Загальна стилістика поєднує риси модернізму Баухаус, бруталізму та дизайну середини XX століття.

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Audi A8 Rendering Фото: Luca Serafini/Instagram

Водночас це лише дизайнерська візуалізація, а не офіційний проєкт Audi. Автовиробник поки не розкрив, яким буде наступне покоління A8 і коли його представлять.

Audi A8 Rendering Фото: Luca Serafini/Instagram

За наявною інформацією, Audi веде переговори з Porsche щодо виробництва майбутнього флагманського седана. Традиційно A8 збирали на заводі в Неккарзульмі в Німеччині, але заради скорочення витрат компанія може перенести виробництво до Лейпцига, де розташований завод Porsche.

Audi A8 Rendering Фото: Luca Serafini/Instagram

Такий варіант також дасть змогу створити новий A8 на основі технічної платформи Porsche Panamera. Це потенційно розширить вибір силових установок і допоможе зменшити витрати на розроблення. Однак переговори, схоже, тривають, а остаточне рішення щодо майбутнього моделі ще не оголошене.

Раніше в Харкові помітили Audi Q8 із незвичайним дизайном — біля лобового скла на даху встановили два великі чорні роги, а передню решітку радіатора частково оздобили декоративним черепом.

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