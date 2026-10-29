Audi A8, каким его еще не видели: дизайнер показал роскошный седан в стиле Concept C

Дизайнер Лука Серафини представил цифровой проект будущего Audi A8, соединив классические пропорции флагманского седана с минималистичным стилем концепта Concept C. Между тем Audi пока не определилась с судьбой следующего поколения этой модели.

Об этом сообщает издание Motor1.

Серафини попытался переосмыслить внешний вид Audi A8, сохранив характерные черты большого представительского седана, но придав ему более выразительный и современный облик. Результат он опубликовал в своём Instagram.

Основой для проекта послужил концепт Audi Concept C, который отличается сдержанным минималистичным дизайном. Дизайнер стремился передать ощущение роскоши не с помощью традиционного хрома и глянцевых поверхностей, а благодаря необычным материалам, отделке и контрастам.

Визуализация Audi A8 Фото: Luca Serafini/Instagram

В проекте использованы металлические элементы решетки радиатора, вертикальная декоративная деталь на боковине и диски с отделкой под шлифованный металл. Они контрастируют с нежным голубым цветом кузова. Общая стилистика сочетает в себе черты модернизма Баухауса, брутализма и дизайна середины XX века.

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Визуализация Audi A8 Фото: Luca Serafini/Instagram

В то же время это лишь дизайнерская визуализация, а не официальный проект Audi. Автопроизводитель пока не раскрыл, каким будет следующее поколение A8 и когда его представят.

Визуализация Audi A8 Фото: Luca Serafini/Instagram

По имеющимся данным, Audi ведет переговоры с Porsche о производстве будущего флагманского седана. Традиционно A8 собирали на заводе в Неккарзульме в Германии, но в целях сокращения затрат компания может перенести производство в Лейпциг, где расположен завод Porsche.

Визуализация Audi A8 Фото: Luca Serafini/Instagram

Такой вариант также позволит создать новую модель A8 на базе технической платформы Porsche Panamera. Это потенциально расширит выбор силовых установок и поможет сократить затраты на разработку. Однако переговоры, судя по всему, продолжаются, а окончательное решение относительно будущего модели пока не объявлено.

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