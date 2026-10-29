Сімейний кросовер став майже спорткаром: Toyota показала незвичну автівку Crown Signia GT-S

Toyota показала концепт Crown Signia GT-S Performance, який поєднує практичність сімейного авто зі спортивним дизайном. Прототип отримав занижену підвіску, 21-дюймові колеса, потужніші гальма та низку оригінальних кузовних деталей.

Про це пише видання Jalopnik.

Новинку розробила команда Toyota Motorsports Garage для виставки SEMA, яка відбудеться в Лас-Вегасі в листопаді 2026 року. Виробник описує концепт як автомобіль для далеких подорожей, що поєднує комфорт і просторий салон зі спортивним характером.

Найпомітніша зміна порівняно зі стандартною Toyota Crown Signia — підвіска. Завдяки спеціальним гвинтовим стійкам MCS кузов став майже на 12,7 см нижчим. Це надало кросоверу вигляду спортивного універсала.

Toyota Crown Signia GT-S Фото: Toyota

Концепт також отримав розширені колісні арки, передній сплітер, задній дифузор і металеве сіре забарвлення, створене спеціально для цього проєкту. Червоні акценти на передній частині кузова перегукуються з кольором емблем. Вихлопна система має нестандартні трапецієподібні насадки, а над передніми крилами розташовані декоративні вентиляційні отвори.

Видео дня

У салоні встановили нові передні сидіння з вираженою боковою підтримкою. Серед інших змін — червоний селектор трансмісії з великим написом GTS.

Toyota Crown Signia GT-S Фото: Toyota

Технічні доопрацювання охоплюють і гальмівну систему. Концепт отримав гальмівні супорти від Lexus RX 500h F Sport потужністю 366 к. с. Вони поєднуються з 21-дюймовими колісними дисками HRE та шинами Toyo Proxes ST III шириною 295 мм.

Toyota поки не повідомляла про плани серійного виробництва Crown Signia GT-S Performance. Водночас концепт може продемонструвати потенціал моделі для створення спортивнішої версії, хоча поява такого автомобіля в продажу наразі не підтверджена.

Toyota Crown Signia GT-S Фото: Toyota

Раніше стало відомо, що на виставці показали вісім автомобілів Mercedes-Benz, якими користувалися римські папи. Історія цих авто налічує майже століття — з 1930 року вони допомагали понтифікам наближатися до вірян під час зустрічей в Італії та за кордоном. Виставку відкрили в середу.

Крім того, Kia оголосила вартість електричного позашляховика EV9 2027 модельного року. Модель отримала оновлене стандартне оснащення, а крутний момент у комплектації Land збільшився на 36% — до 700 Нм.