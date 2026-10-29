Семейный кроссовер стал почти спорткаром: Toyota показала необычный автомобиль Crown Signia GT-S

Toyota представила концепт Crown Signia GT-S Performance, который сочетает в себе практичность семейного автомобиля и спортивный дизайн. Прототип получил заниженную подвеску, 21-дюймовые колеса, более мощные тормоза и ряд оригинальных кузовных деталей.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Новинку разработала команда Toyota Motorsports Garage для выставки SEMA, которая состоится в Лас-Вегасе в ноябре 2026 года. Производитель описывает концепт как автомобиль для дальних путешествий, сочетающий комфорт и просторный салон со спортивным характером.

Самое заметное изменение по сравнению со стандартной Toyota Crown Signia — подвеска. Благодаря специальным винтовым стойкам MCS кузов стал почти на 12,7 см ниже. Это придало кроссоверу вид спортивного универсала.

Toyota Crown Signia GT-S Фото: Toyota

Концепт также получил расширенные колесные арки, передний сплиттер, задний диффузор и металлическую серую окраску, созданную специально для этого проекта. Красные акценты на передней части кузова перекликаются с цветом эмблем. Выхлопная система имеет нестандартные трапециевидные насадки, а над передними крыльями расположены декоративные вентиляционные отверстия.

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В салоне установили новые передние сиденья с выраженной боковой поддержкой. Среди прочих изменений — красный селектор коробки передач с крупной надписью GTS.

Toyota Crown Signia GT-S Фото: Toyota

Технические доработки коснулись и тормозной системы. Концепт получил тормозные суппорты от Lexus RX 500h F Sport мощностью 366 к. с. Они сочетаются с 21-дюймовыми колесными дисками HRE и шинами Toyo Proxes ST III шириной 295 мм.

Toyota пока не сообщала о планах серийного производства Crown Signia GT-S Performance. В то же время концепт может продемонстрировать потенциал модели для создания более спортивной версии, хотя появление такого автомобиля в продаже пока не подтверждено.

Toyota Crown Signia GT-S Фото: Toyota

Ранее стало известно, что на выставке были представлены восемь автомобилей Mercedes-Benz, которыми пользовались римские папы. История этих автомобилей насчитывает почти столетие — с 1930 года они помогали понтификам приближаться к верующим во время встреч в Италии и за рубежом. Выставку открыли в среду.

Кроме того, Kia объявила стоимость электровнедорожника EV9 2027 модельного года. Модель получила обновленную стандартную комплектацию, а крутящий момент в комплектации Land увеличился на 36% — до 700 Нм.